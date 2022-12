Kein Tatort gestern (11.12.2022) im Ersten - einen Krimi gibt's aber trotzdem

Kein Tatort gestern Abend im Ersten, stattdessen lief der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg. So geht es in den kommenden Wochen mit dem Tatort am Sonntagabend weiter.

Kein Tatort gestern Abend im Ersten - stattdessen übernahmen die Kolleginnen und Kollegen vom " Polizeiruf 110". Die ARD zeigte die Folge "Abgrund" aus Brandenburg. Krimi-Fans kamen also trotzdem auf ihre Kosten. Alle Informationen zu Handlung und Kritik des "Polizeiruf 110" gestern lesen Sie bei uns.

Kommenden Sonntag geht es dann mit einem Berlin-Tatort weiter. In der Folge "Das Opfer" ermittelt Robert Karow (Mark Waschke) nach dem Tod seiner Kollegin Nina Rubin (Meret Becker) erstmals allein: Ein Mann in Karows Alter wird in einem Waldstück tot aufgefunden. Er starb durch einen Schuss in den Kopf. Alles am Tatort deutet auf eine Milieu-Hinrichtung hin.

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Martin Valentin Menke, WDR/Colonia Media GmbH

Kein Tatort gestern: Stattdessen läuft der "Polizeiruf 110" aus Brandenburg

Der "Polizeiruf 110: Abgrund" lief gestern am 11. Dezember 2022 ab 20.15 Uhr im Ersten. Für Kommissar Adam Raczek war es der letzte Fall - Schauspieler Lucas Gregorowicz verlässt nach sieben Jahren die Krimireihe. Er gehe, weil die Kluft zu groß geworden sei zwischen dem gefühlten Potenzial und dem, was in Krimistrukturen möglich ist, sagt der 46-Jährige zu seinem Abschied. Gregorowicz sieht eine Parallele zur Figur Adam und dessen Abgang. "Tristesse und Aussichtslosigkeit der Settings und der Stoffe wollte ich nicht mehr."

In der Episode wird die polnische Geologin Magdalena Nowak tot in einem Waldstück am Rande eines ehemaligen Braunkohlegebiets in der Lausitz gefunden – offensichtlich mit einer Plastiktüte erstickt. Kriminalhauptkommissar Adam Raczek und sein Kollege Vincent Ross (André Kaczmarczy) konzentrieren sich auf die Bewohner des Dorfes und quartieren sich während ihrer Ermittlungen vor Ort ein.

Adam Raczek (Lucas Gregorowicz, r.) verlässt den "Polizeiruf 110", Vincent Ross (André Kaczmarczyk) macht erst mal allein weiter. Foto: Christoph Assmann, rbb

Sendetermine: So geht es mit dem Tatort am Sonntagabend weiter