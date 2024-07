Keine Insekten verbacken: Warum Bäckereien mit einem Schild darauf hinweisen

Wer eine Bäckerei betritt, rechnet damit, dass der Raum nach frisch gebackenem Brot riecht und in der Auslage eine Vielzahl an Backwaren wie Brezeln, Brotlaibe, Baguettes oder Körnerbrötchen. In manchen Bäckereien trifft man aber nicht nur das an, sondern auch ein sonderbares Schild. Auf dem steht: „In unserer Bäckerei werden keine Insekten verbacken!“ Außerdem sieht man eine Zeichnung einer Heuschrecke in einem durchgestrichenen roten Kreis. Klare Ansage: Insektenverbot.

Der Hinweis verunsichert viele Kunden aber. Werden in anderen Bäckereien etwa Insekten verarbeitet? Gibt es spezielle Insekten-Backwaren, oder handelt es sich um versteckte Zutaten? In diesem Text lesen Sie, was hinter dem Schild steckt.

Keine Insekten verbacken: Hinweisschilder in deutschen Bäckereien

Die Schilder ziehen immer wieder die Aufmerksamkeit von Kunden auf sich. So berichtete die Süddeutsche Zeitung im Frühjahr 2023 über ein solches Schild in einer Bäckerei in Ebersberg bei München. Und auch in Hamburg, Leipzig oder in Bäckereien am Bodensee wird mit Brot ohne Insekten geworben.

Meist ist die Information an der Eingangstüre, im Schaufenster oder in der Nähe der Backwaren-Auslage angebracht. Das Hinweisschild ist knallgelb und nur schwer zu übersehen. Zusätzlich zum Hinweis, dass keine Insekten verbacken seien, wird unter der durchgestrichenen Heuschrecke erklärt: „Sie haben sicherlich schon gehört, dass Insekten als Lebensmittel zugelassen sind. Wir haben uns entschieden, von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch zu machen.“

Keine Insekten verbacken: Was ist der Hintergrund?

Tatsächlich dürfen Insekten seit einiger Zeit auch in der Europäischen Union legal als Lebensmittel angeboten werden, bestätigt das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) auf seiner Website. Sie müssen vorher aber zugelassen werden. Aber um welche Insekten handelt es sich? Laut BVL sind in der EU bisher vier Insektenarten als Lebensmittel zugelassen:

Mehlwurm, die Larve des Mehlkäfers ( Tenebrio molitor ) – auch Mehlwurm genannt

Wanderheuschrecke ( Locusta migratoria )

Hausgrille ( Acheta domesticus )

Buffalowurm, die Larve des Getreideschimmelkäfers ( Alphitobius diaperinus )

Insekten sind eine Protein-Quelle mit Vitamin B, erklärt die Bundesregierung. Sie seien klimafreundlicher im Vergleich zu Fleisch und ebenso nachhaltiger. Deshalb dürfen die vier genannten Insekten als alternative Eiweißquelle in Lebensmitteln wie Chips, Nudeln oder eben Brot verwendet werden.

Das Insektenmehl ist allerdings keine Zutat, um Backwaren billiger zu machen. Der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks erklärt: „Hausgrillen und Getreideschimmelkäfer zur Verwendung als Lebensmittel sind um ein Vielfaches teurer als Getreidemehl.“ Die aktuellen Reaktionen auf die Zulassung von Insekten deuten demnach darauf hin, dass es derzeit keinen Markt für Backwaren mit Insekten gibt, erklärt der Zentralverband und fügt hinzu: „Das könnte sich aber ändern.“ Schließlich sind Insekten durchaus gesund und nahrhaft.

Die Insekten müssen übrigens in der Zutatenliste klar gekennzeichnet sein: mit lateinischem und mit deutschem Namen. Wer herausfinden will, ob Insekten in Produkten stecken, kann aber auch eine bestimmte App zu Hilfe nehmen.

Keine Insekten: Hinweisschilder stammen von Bäcker-Innung

Das gelbe Hinweisschild ist seit der neuen EU-Verordnung im Umlauf: Es stammt vom Verband Deutscher Innungsbäcker und dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks. Im Interview mit der Ippen-Mediengruppe erklärte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands, Friedemann Berg, dass Kunden das Versprechen gewollt hätten, dass keine Insekten in den Produkten seien. „Als vor einigen Monaten die mediale Welle zur Zulassung weiterer Insektenprodukte aufkam, haben viele Bäcker von verunsicherten Kundinnen und Kunden berichtet. Es gab auch teilweise ‚Shitstorms‘ gegen Bäcker“, so Berg.

So entschied sich der Verband dazu, den Mitgliedern die Vorlage für Plakate und Schilder zur Verfügung zu stellen. „Die Plakate helfen somit, das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zu stärken und schaffen Transparenz“, erklärt der Verbandschef. Auch im Internet – etwa auf ihren Facebook-Kanälen – posteten viele Betriebe die Vorlage und wiesen so auf die Entscheidung hin, auf Insektenmehl in ihren Backwaren zu verzichten.

Übrigens: Nicht nur in Lebensmitteln, auch in vielen Kosmetikprodukten stecken Insekten wie Läuse als Zutat.