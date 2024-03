Kennen Sie das hässlichste Tier der Welt?

Hundewelpen, Katzenbabys, Lämmer: Die meisten sind sich einig darüber, dass diese Tiere wirklich süß sind. Doch es gibt auch Spezies, die von den meisten als wirklich hässlich bezeichnet werden.

Schönheit liegt ja bekanntermaßen im Auge des Betrachters - das gilt auch für die Tiere auf unserem Planeten. Und auch wenn viele der Tiere von den meisten als süß oder schön bezeichnet werden, gibt es auch in der Tierwelt einige Spezies, die von der Allgemeinheit eher als "unschön" eingestuft werden. Obwohl es kein offizielles Ranking um das hässlichste Tier der Welt gibt, stößt man immer wieder auf Tiernamen, die im selben Atemzug mit dem Wort "hässlich" fallen. Besonders oft wird ein Tier genannt, das aus der Tiefsee stammt. Ist das das hässlichste Tier der Welt?

Das hässlichste Tier der Welt: Der Blobfisch

Obwohl es vermutlich fies klingt: Der Blobfisch ist wirklich kein sehr ansehnliches Tier. Mit seiner dicken Nase, den aufgequollenen Lippen und der unförmigen, gallertartigen Masse als Körper ähnelt er eher einer nicht ganz gelungenen Kinderzeichnung, als einem Fisch. Dabei sieht er laut National Geographic in der Tiefsee gar nicht so aus, wie oberhalb des Wassers.

Im Bericht erläutert der Wissenschaftler Richard Arnott nämlich, dass der Fisch nur wie ein elender, pinkfarbener Klumpen aussehe, weil er aus seiner Heimat am Boden des Meeres gerissen wurde und durch die schnelle Druckveränderung beim Hochziehen an die Oberfläche Gewebeschäden erleide. In seinem natürlichen Lebensraum, tief am Grund des Atlantiks, des Indischen und des Pazifischen Ozeans, in Tiefen zwischen 600 und 1.200 Metern, sehe der Blobfisch laut ihm wie ein normaler Fisch aus.

Das hässlichste Tier der Welt: Weitere Anwärter auf den Titel

Der Blobfisch ist aber bei Weitem nicht das einzige Tier, dass der Großteil der Menschen als hässlich bezeichnen würde. Geht man nach einer Aufzählung von VOX, dann werden neben dem Fisch unter anderem auch noch folgende Tiere als hässlich empfunden:

Und zwar zum einen die Katzenrasse "Sphinx", welche den meisten wohl eher als Nacktkatzen bekannt sein sollte. Durch die schrumpelige, faltige Haut, welche durch das fehlende Fell besonders auffällt, werden diese haarlosen Katzen von vielen mit Abscheu betrachtet - anders als ihre haarigen Artgenossen, welche von der Allgemeinheit wohl zu den süßen Tieren gezählt werden.

Ein weiteres haarloses Tier, welches nicht in der Auflistung fehlen darf, ist der Nacktmull. Das Tier, das auch auf dem Titelbild dieses Artikels abgebildet ist, dürfte einigen aus der Kinderserie "Kim Possible" bekannt sein, da dort ein Nacktmull als Haustier gehalten wird. Mit seiner schrumpeligen, kahlen Haut und den weit vorstehenden Zähnen zählt er wohlverdient zu den hässlichsten Tieren der Welt.

Besonders unansehnlich ist aber auch noch ein Tier, das wie der Blobfisch auch, vom Grunde des Meeres stammt. Dabei handelt es sich um den Blattschupper, auch Fangzahnfisch genannt. Und der Name ist hier Programm, denn dieses Tier fällt vor allem durch die riesigen Fangzähne in seinem Maul auf. Mit den Augen, die im Vergleich zum Rest des Körpers sehr klein ausfallen, gibt der Blattschupper ein nahezu gruseliges Bild ab und beschert ihm so einen Platz unter den hässlichsten Tieren der Welt.

Das hässlichste Tier der Welt: Warum manche es trotzdem süß finden

Es gibt jedoch auch Menschen, die diese hässlichen Tiere süß finden - aber warum ist das so? Laut National Geographic liegt das daran, dass diese Tiere ähnliche Merkmale wie niedliche Welpen und Häschen aufweisen, wie große Augen und weiche Körper. Dies löst den menschlichen Instinkt aus, sich um das Objekt der Betrachtung zu kümmern und es zu beschützen: Ein Phänomen, das als "Kindchenschema" bekannt ist. Darüber hinaus verweist der Artikel auf die "So schlecht, dass es gut ist"-Ästhetik, die dazu führen kann, dass Menschen etwas als niedlich empfinden, das gemeinhin als hässlich betrachtet wird. Dies wird als spielerische Möglichkeit gesehen, etwas außerhalb der Norm zu akzeptieren - eben wie die hässlichsten Tiere der Welt.

