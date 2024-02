Kennen Sie die größten Flughäfen Deutschlands?

An Deutschlands Flughäfen ist immer viel los. Aber wo starten und beenden die meisten Menschen ihre Flugreisen? Das sind die größten Flughäfen Deutschlands.

Ob am Terminal, auf der Landebahn oder in der Ankunftshalle: An Deutschlands Flughäfen herrscht Tag und Nacht reges Treiben. Mit dem südlichsten Flughafen Friedrichshafen und dem nördlichsten auf Sylt gibt es laut Statista insgesamt 38 Verkehrsflughäfen in Deutschland. Als Flughafen bezeichnet man Flugplätze mit zugehöriger Infrastruktur, auf denen regelmäßiger kommerzieller Flugverkehr abgewickelt wird. Der neueste davon wurde am 31. Oktober 2020 eröffnet – und zwar der Flughafen Berlin Brandenburg. Im Jahr 2023 zählte der deutsche Flughafenverband insgesamt 183,62 Millionen Passagiere im Zeitraum von Januar bis November. Der größte Teil der Flugreisenden ist dabei auf die fünf größten Flughäfen Deutschlands zurückzuführen.

Zur Statistik:

Die Zahlen für das Ranking um die größten Flughäfen Deutschlands basieren auf der Monatsstatistik des Flughafenverband ADV. Sie beziehen sich auf das Passagieraufkommen an den deutschen Verkehrsflughäfen zwischen Januar und November 2023. Auch die aufgeführten Zahlen der Starts und Landungen an diesen Flughäfen stammen aus dieser Statistik und beziehen sich auf denselben Zeitraum. Dabei wurden jedoch nur die gewerblichen Flugzeugbewegungen beachtet.

Der größte Flughafen Deutschlands: Flughafen Frankfurt

Im Ranking um den größten Flughafen Deutschlands landet der Flughafen Frankfurt (FRA) mit großem Abstand auf dem ersten Platz. Denn im Jahr 2023 verzeichnete dieser zwischen Januar und November 2023 insgesamt 54.716.765 Passagiere, die dort entweder abgeflogen oder gelandet sind. Damit zählt der hessische Flughafen zu den größten Flughäfen der Welt. Laut Webseite des Flughafens werden dabei ganze 306 Destinationen in 98 verschiedenen Ländern angeflogen. Insgesamt sind zwischen Januar und November 2023 am Frankfurter Flughafen 390.771 Flugzeuge gestartet oder gelandet, was ein Plus von 13,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr darstellt.

Abkürzung: FRA

Passagiere: 54.716.765

Gesamtfläche: 2.300 Hektar

Starts und Landungen: 390.771

Terminals: 2

Flughafen München: Der zweitgrößte in Deutschland

Auf dem zweiten Platz der größten Flughäfen Deutschlands ist der Flughafen in der bayerischen Landeshauptstadt München (MUC). Dort starteten und landeten zwischen Januar und November 2023 insgesamt 274.716 Maschinen, was ein Plus von 7,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Passagiere verzeichnete der zweitgrößte Flughafen im selben Zeitraum ganze 34.580.582 - also mehr als 20.000.000 weniger im Vergleich zum erstplatzierten Flughafen Frankfurt. Seit dem 17. Mai 1992 ist der Flughafen an diesem Standort ansässig, etwa 28,5 Kilometer vom Stadtkern Münchens entfernt.

Abkürzung: MUC

Passagiere: 34.580.582

Gesamtfläche: 1.575 Hektar

Starts und Landungen: 274.716

Terminals: 2

Auf dem dritten Platz der größten Flughäfen Deutschlands: Flughafen Berlin Brandenburg

Mit insgesamt 21.299.971 Passagieren, die zwischen Januar und November 2023 ihre Flugreise dort gestartet oder beendet haben, landet der Flughafen Berlin Brandenburg (BER) auf dem dritten Platz im Ranking um den größten Flughafen Deutschlands. Dabei sind in dieser Zeit 154.236 Flugzeuge vom Hauptstadtflughafen gestartet oder dort gelandet, was für den Flughafen Berlin Brandenburg ein Plus von 8,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert bedeutet. Bekannt wurde der Flughafen vor allem durch seine lange Bauzeit und die hohen Kosten. Denn der Bau begann im Jahr 2006 und sollte 2011 enden, jedoch geschah dies erst im Jahr 2020. Kosten verursachte der Bau des Flughafens über 7 Milliarden Euro (Stand Juli 2023), womit er zu den teuersten Bauprojekten Deutschlands gehört.

Abkürzung: BER

Passagiere: 21.299.971

Gesamtfläche: 1.470 Hektar

Starts und Landungen: 154.236

Terminals: 2

Flughafen Düsseldorf: Der viertgrößte Flughafen Deutschlands

Der vierte Platz rund um die größten Flughäfen Deutschlands geht an den Flughafen der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf (DUS). Denn dort wurden zwischen Januar und November insgesamt 17.918.358 Passagiere gezählt, womit er über 3.000.000 Reisende weniger verzeichnet als der Flughafen Berlin Brandenburg auf dem dritten Platz. Im selben Zeitraum starteten und landeten 137.222 Maschinen auf den Rollfeldern am Flughafen Düsseldorf, was für diesen ein Plus von 8,6 Prozent zum Vorjahr bedeutet. Eröffnet wurde der Flughafen am 19. April 1927, womit er dieses Jahr sein 97-jähriges Bestehen feiern wird.

Abkürzung: DUS

Passagiere: 17.918.358

Gesamtfläche: 613 Hektar

Starts und Landungen: 137.222

Terminals: 3

Der fünftgrößte Flughafen Deutschlands steht bei Hamburg

Auf dem letzten Platz im Ranking um die fünf größten Flughäfen Deutschlands landet der Flughafen Hamburg (HAM). Denn dort sind zwischen Januar und November 2023 insgesamt 12.620.768 Passagiere abgeflogen oder angekommen. Außerdem sind in diesen elf Monaten 96.735 Maschinen vom Flughafen im Norden Deutschlands gestartet oder gelandet, was ein Plus von 13,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert bedeutet. Luftfahrzeuge starten und landen dort seit seiner Eröffnung im Jahr 1911, zuerst waren es Zeppeline, heute sind es Flugzeuge.

Abkürzung: HAM

Passagiere: 12.620.768

Gesamtfläche: 570 Hektar

Starts und Landungen: 96.735

Terminals: 2

