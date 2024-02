Kennen Sie die reichsten Landkreise Deutschlands?

Im reichsten Landkreis Deutschlands haben die Einwohner auch 2024 eine deutlich höhere Kaufkraft, als anderswo. Wissen Sie, wo dieser Landkreis liegt?

Laut einer Befragung der Statista Consumer Insights ist der beliebteste Vorsatz für das Jahr 2024, mehr Geld zu sparen. Damit ist das Thema Geld für das neue Jahr eines der wichtigsten der Deutschen. Wie viel sich die Deutschen leisten können, beschäftigt aber nicht nur sie selbst, sondern auch das Marktforschungsinstitut GfK. Dieses hat nämlich eine Prognose der Kaufkraft in Deutschland für das Jahr 2024 veröffentlicht, wonach diese auf 27.848 Euro pro Kopf ansteigen soll. Das ist ein leichter Anstieg im Vergleich zur Vorjahresprognose um nominal 2,8 Prozent, oder 767 Euro mehr pro Kopf. Aus den Zahlen des GfK kann auch herausgelesen werden, dass die Kaufkraft in Deutschland zwischen den einzelnen Regionen deutlich schwankt. In einem Landkreis haben die Menschen im Vergleich deutlich mehr Kaufkraft als in anderen Landkreisen. Das ist der reichste Landkreis Deutschlands.

Zur Studie

Die GfK Kaufkraft umfasst alle Nettoeinkünfte einer Bevölkerung am Wohnort, einschließlich Selbstständigen- und Nichtselbstständigen-Einkommen, Kapitalerträgen sowie staatlichen Transferzahlungen. Es werden jedoch noch keine Ausgaben für Lebenshaltungskosten, Versicherungen, Miete und Nebenkosten abgezogen. Ein nomineller Anstieg der Kaufkraft bedeutet nicht zwingend mehr verfügbares Geld, da steigende Ausgaben berücksichtigt werden müssen. Die regionale Kaufkraft ist ein Durchschnitt und gibt keine Einblicke in individuelle, haushaltsbezogene oder Einkommensverteilungsaspekte. Die Berechnung basiert auf Lohn- und Einkommensteuerstatistiken, staatlichen Leistungsdaten und Prognosen von Wirtschaftsinstituten.

Der reichste Landkreis Deutschlands: Landkreis Starnberg

Der Titel des reichsten Landkreises Deutschlands geht nach Bayern. Denn im Jahr 2024 bleibt der Landkreis Starnberg, wie auch schon in den Vorjahren, unbestritten an der Spitze der 400 deutschen Stadt- und Landkreise. Mit einer Pro-Kopf-Kaufkraft von 38.702 Euro übertrifft er den Bundesdurchschnitt um 39 Prozent. Dies bedeutet, dass die Einwohner Starnbergs genau 1.157 Euro mehr pro Kopf haben als die Bewohner des zweitplatzierten Landkreises München.

Jedoch sind in diese Zahlen noch nicht die Ausgaben einberechnet, die das Leben in Starnberg mit sich bringen. Laut der Süddeutschen Zeitung ist vor allem Wohnen in dieser Region besonders teuer. Doch selbst wenn man die Lebenshaltungskosten der Menschen im reichsten Landkreis Deutschlands abzieht, bleibt Starnberg an der Spitze. Dies geht zumindest aus einem Bericht des Instituts der deutschen Wirtschaft aus dem Jahr 2023 hervor, wonach jeder Starnberger knapp 33.000 Euro netto im Jahr zur Verfügung hat - obwohl das Leben dort um etwa 14 Prozent teurer ist als im Bundesschnitt.

Bundesland: Bayern

Bayern Einwohner: 138.785

138.785 Kaufkraft 2024 pro Einwohner: 38.702 €

38.702 € Platzierung im Vorjahresranking : 1

Platz 2 der reichsten Landkreise Deutschlands: Landkreis München

Auch der zweite Platz im Ranking um den reichsten Landkreis Deutschlands geht nach Bayern, und zwar an den Landkreis München. Wie bereits auch schon in der Prognose des GfK aus dem Vorjahr belegt er damit den Platz hinter dem Landkreis Starnberg. Übrigens ist München die reichste Stadt Deutschlands.

Bundesland: Bayern

Bayern Einwohner: 355.890

355.890 Kaufkraft 2024 pro Einwohner: 37.545 €

37.545 € Platzierung im Vorjahresranking : 2

Platz 3 der reichsten Landkreise Deutschland: Landkreis Ebersberg

Der Titel des drittreichsten Landkreises in Deutschland geht an den Landkreis Ebersberg und damit wieder nach Bayern. In der Prognose des GfK belegt er hinter dem Stadtkreis München den vierten Platz, da in dieser sowohl Land- als auch Stadtkreise berücksichtigt wurden.

Bundesland: Bayern

Bayern Einwohner: 146.830

146.830 Kaufkraft 2024 pro Einwohner: 35.582 €

35.582 € Platzierung im Vorjahresranking : 3

Bayern deutlicher Spitzenreiter

Die regionale Verteilung der Kaufkraft in Deutschland gibt Aufschluss darüber, wo Menschen mit besonders hohem Ausgabepotenzial leben. Bayern belegt laut GfK bei den Bundesländern, wie auch schon in den Vorjahren, den ersten Platz. Die Bayern haben pro Kopf 30.130 Euro zur Verfügung, die sie ausgeben oder sparen können. Damit liegt das süddeutsche Bundesland mehr als 8 Prozent über dem Bundesdurchschnitt. Auch im Ranking um die Land- und Stadtkreise mit der höchsten Kaufkraft ist Bayern besonders präsent: Von 10 Plätzen gehen acht nach Bayern, die übrigen zwei nach Hessen.

