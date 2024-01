Kenozahlen heute am 15.1.24: Das sind die aktuellen Gewinnzahlen bei Keno

Was sind die Kenozahlen heute am 15.1.24? Nach der Ziehung bei der Lotterie Keno finden Sie die Gewinnzahlen aktuell hier. Dazu gibt es weitere Infos.

Mit den Kenozahlen von heute wird wieder um bis zu eine Million Euro gespielt. Wie viel Geld die Gewinnzahlen bei Keno genau bringen können, hängt aber vom gewählten Keno-Typ und vom Einsatz ab.

Spielern sollte bewusst sein, dass die Chancen auf hohe Gewinne bei Keno wie bei allen Lotterien wie Lotto 6 aus 49 oder Eurojackpot niedrig sind. Für den Höchstgewinn von einer Million Euro für zehn richtige Zahlen und 10 Euro Einsatz liegt die Wahrscheinlichkeit nur bei etwa 1:2,1 Millionen.

Was sind die Kenozahlen heute am 15.1.24? Nach der Ziehung am Montag erfahren Sie die Gewinnzahlen von Keno sofort in diesem Artikel - auch für die Zusatzlotterie plus 5. Dazu gibt es allgemeine Infos rund um Annahmeschluss, Uhrzeit der Ziehung und Übertragung im Live-Stream.

Kenozahlen heute, 15.1.24: Gewinnzahlen der Ziehung vom Montag

plus 5: Aktuelle Zahlen heute am 15.1.24

Wann ist Annahmeschluss für die Zahlen bei Keno?

Die Uhrzeit für den Keno-Annahmeschluss ist nicht in jedem Bundesland gleich. In Niedersachsen müssen die Spieler die Gewinnzahlen schon um 18 Uhr abgeben, während die Teilnehmer zum Beispiel in Bayern oder Baden-Württemberg bis um 19 Uhr Zeit haben.

Diese Übersicht zeigt, welcher Annahmeschluss für die Kenozahlen in welchem Bundesland gilt:

Bundesland Annahmeschluss Baden-Württemberg 19.00 Uhr Bayern 19.00 Uhr Berlin 18.45 Uhr Brandenburg 18.40 Uhr Bremen 18.45 Uhr Hamburg 19.05 Uhr Hessen 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.45 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 18.29 Uhr Rheinland-Pfalz 18.45 Uhr Saarland 18.45 Uhr Sachsen 18.50 Uhr Sachsen-Anhalt 18.45 Uhr Schleswig-Holstein 18.45 Uhr Thüringen 19.00 Uhr

Keno-Gewinnzahlen: Wann ist die Uhrzeit der Ziehung?

Die Ziehung der Kenozahlen findet jeden Tag statt und startet immer um 19.10 Uhr. Kurz darauf stehen die Gewinnzahlen dann fest.

Ziehung der Kenozahlen heute am 15.1.24 im Live-Stream

Die Ziehung der Kenozahlen lässt sich auf dem offiziellen Youtube-Kanal verfolgen. Dort gibt es im Archiv auch die Videos zu vergangenen Ziehungen.

Keno spielen: Ablauf und Kosten

Bei Keno gibt es mehrere Besonderheiten, die diese Lotterie von anderen unterscheidet. Zum einen müssen sich die Spieler für einen Keno-Typ entscheiden und zum anderen ihren Einsatz wählen.

Beim Keno-Typ geht es um die Frage, wie viele der 70 Gewinnzahlen in einem Tippfeld angekreuzt werden. Es lassen sich von diesen 70 von zwei Zahlen (Keno-Typ 2) bis zehn Zahlen (Keno-Typ 10) ankreuzen.

Bei der Ziehung werden von einem Zufallsgenerator 20 der 70 möglichen Zahlen bestimmt, die dann die Gewinnzahlen für diesen Tag sind. Je mehr dieser 20 Kenozahlen richtig angekreuzt wurden, desto größer ist der Gewinn.

Die Höhe der Gewinnsumme hängt aber auch davon ab, wie hoch der Einsatz war. Spieler können sich dafür entscheiden, 1 Euro, 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro zu setzen. Dazu kommen noch Bearbeitungsgebühren.

Keno-Quoten und Gewinnwahrscheinlichkeiten

Durch neun verschiedene Keno-Typen und vier verschiedenen Möglichkeiten bei den Einsätzen ergeben sich verschiedene Gewinnpläne mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten und Gewinnsummen. Hier folgt der komplette Überblick über die Quoten laut lotto.de - wie viele Gewinner es bei einer Ziehung gab, wird direkt auf der Seite lotto.de veröffentlicht.

Keno-Typ 2, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 2 Richtige 1:13 6,00 €

Keno-Typ 2, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 2 Richtige 1:13 12,00 €

Keno-Typ 2, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 2 Richtige 1:13 30,00 €

Keno-Typ 2, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 2 Richtige 1:13 60,00 €

Keno-Typ 3, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 3 Richtige 1:48 16,00 € 2 Richtige 1:6 1,00 €

Keno-Typ 3, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 3 Richtige 1:48 32,00 € 2 Richtige 1:6 2,00 €

Keno-Typ 3, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 3 Richtige 1:48 80,00 € 2 Richtige 1:6 5,00 €

Keno-Typ 3, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 3 Richtige 1:48 160,00 € 2 Richtige 1:6 10,00 €

Keno-Typ 4, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 4 Richtige 1:189 22,00 € 3 Richtige 1:16 2,00 € 2 Richtige 1:4 1,00 €

Keno-Typ 4, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 4 Richtige 1:189 44,00 € 3 Richtige 1:16 4,00 € 2 Richtige 1:4 2,00 €

Keno-Typ 4, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 4 Richtige 1:189 110,00 € 3 Richtige 1:16 10,00 € 2 Richtige 1:4 5,00 €

Keno-Typ 4, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 4 Richtige 1:189 220,00 € 3 Richtige 1:16 20,00 € 2 Richtige 1:4 10,00 €

Keno-Typ 5, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 5 Richtige 1:781 100,00 € 4 Richtige 1:50 7,00 € 3 Richtige 1:9 2,00 €

Keno-Typ 5, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 5 Richtige 1:781 200,00 € 4 Richtige 1:50 14,00 € 3 Richtige 1:9 4,00 €

Keno-Typ 5, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 5 Richtige 1:781 500,00 € 4 Richtige 1:50 35,00 € 3 Richtige 1:9 10,00 €

Keno-Typ 5, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 5 Richtige 1:781 1.000,00 € 4 Richtige 1:50 70,00 € 3 Richtige 1:9 20,00 €

Keno-Typ 6, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 6 Richtige 1:3.383 500,00 € 5 Richtige 1:169 15,00 € 4 Richtige 1:22 2,00 € 3 Richtige 1:6 1,00 €

Keno-Typ 6, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 6 Richtige 1:3.383 1.000,00 € 5 Richtige 1:169 30,00 € 4 Richtige 1:22 4,00 € 3 Richtige 1:6 2,00 €

Keno-Typ 6, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 6 Richtige 1:3.383 2.500,00 € 5 Richtige 1:169 75,00 € 4 Richtige 1:22 10,00 € 3 Richtige 1:6 5,00 €

Keno-Typ 6, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 6 Richtige 1:3.383 5.000,00 € 5 Richtige 1:169 150,00 € 4 Richtige 1:22 20,00 € 3 Richtige 1:6 10,00 €

Keno-Typ 7, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 7 Richtige 1:15.464 1.000,00 € 6 Richtige 1:619 100,00 € 5 Richtige 1:63 12,00 € 4 Richtige 1:13 1,00 €

Keno-Typ 7, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 7 Richtige 1:15.464 2.000,00 € 6 Richtige 1:619 200,00 € 5 Richtige 1:63 24,00 € 4 Richtige 1:13 2,00 €

Keno-Typ 7, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 7 Richtige 1:15.464 5.000,00 € 6 Richtige 1:619 500,00 € 5 Richtige 1:63 60,00 € 4 Richtige 1:13 5,00 €

Keno-Typ 7, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 7 Richtige 1:15.464 10.000,00 € 6 Richtige 1:619 1.000,00 € 5 Richtige 1:63 120,00 € 4 Richtige 1:13 10,00 €

Keno-Typ 8, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 8 Richtige 1:74.941 10.000,00 € 7 Richtige 1:2.436 100,00 € 6 Richtige 1:199 15,00 € 5 Richtige 1:31 2,00 € 4 Richtige 1:8 1,00 € 0 Richtige 1:18 1,00 €

Keno-Typ 8, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 8 Richtige 1:74.941 20.000,00 € 7 Richtige 1:2.436 200,00 € 6 Richtige 1:199 30,00 € 5 Richtige 1:31 4,00 € 4 Richtige 1:8 2,00 € 0 Richtige 1:18 2,00 €

Keno-Typ 8, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 8 Richtige 1:74.941 50.000,00 € 7 Richtige 1:2.436 500,00 € 6 Richtige 1:199 75,00 € 5 Richtige 1:31 10,00 € 4 Richtige 1:8 5,00 € 0 Richtige 1:18 5,00 €

Keno-Typ 8, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 8 Richtige 1:74.941 100.000,00 € 7 Richtige 1:2.436 1.000,00 € 6 Richtige 1:199 150,00 € 5 Richtige 1:31 20,00 € 4 Richtige 1:8 10,00 € 0 Richtige 1:18 10,00 €

Keno-Typ 9, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 9 Richtige 1:387.197 50.000,00 € 8 Richtige 1:10.325 1.000,00 € 7 Richtige 1:685 20,00 € 6 Richtige 1:86 5,00 € 5 Richtige 1:18 2,00 € 0 Richtige 1:26 2,00 €

Keno-Typ 9, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 9 Richtige 1:387.197 100.000,00 € 8 Richtige 1:10.325 2.000,00 € 7 Richtige 1:685 40,00 € 6 Richtige 1:86 10,00 € 5 Richtige 1:18 4,00 € 0 Richtige 1:26 4,00 €

Keno-Typ 9, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 9 Richtige 1:387.197 250.000,00 € 8 Richtige 1:10.325 5.000,00 € 7 Richtige 1:685 100,00 € 6 Richtige 1:86 25,00 € 5 Richtige 1:18 10,00 € 0 Richtige 1:26 10,00 €

Keno-Typ 9, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 9 Richtige 1:387.197 500.000,00 € 8 Richtige 1:10.325 10.000,00 € 7 Richtige 1:685 200,00 € 6 Richtige 1:86 50,00 € 5 Richtige 1:18 20,00 € 0 Richtige 1:26 20,00 €

Keno-Typ 10, 1 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 10 Richtige 1:2.147.181 100.000,00 € 9 Richtige 1:47.238 1.000,00 € 8 Richtige 1:2.571 100,00 € 7 Richtige 1:261 15,00 € 6 Richtige 1:44 5,00 € 5 Richtige 1:12 2,00 € 0 Richtige 1:39 2,00 €

Keno-Typ 10, 2 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 10 Richtige 1:2.147.181 200.000,00 € 9 Richtige 1:47.238 2.000,00 € 8 Richtige 1:2.571 200,00 € 7 Richtige 1:261 30,00 € 6 Richtige 1:44 10,00 € 5 Richtige 1:12 4,00 € 0 Richtige 1:39 4,00 €

Keno-Typ 10, 5 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 10 Richtige 1:2.147.181 500.000,00 € 9 Richtige 1:47.238 5.000,00 € 8 Richtige 1:2.571 500,00 € 7 Richtige 1:261 75,00 € 6 Richtige 1:44 25,00 € 5 Richtige 1:12 10,00 € 0 Richtige 1:39 10,00 €

Keno-Typ 10, 10 Euro Einsatz

Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 10 Richtige 1:2.147.181 1.000.000,00 € 9 Richtige 1:47.238 10.000,00 € 8 Richtige 1:2.571 1.000,00 € 7 Richtige 1:261 150,00 € 6 Richtige 1:44 50,00 € 5 Richtige 1:12 20,00 € 0 Richtige 1:39 20,00 €

plus 5

Die Zusatzlotterie plus 5 kann nur zusammen mit Keno gespielt werden. Der Einsatz liegt bei 75 Cent. Hierbei geht es um die Endziffern der fünfstelligen Losnummer. Das sind die Chancen und möglichen Gewinne:

Klasse Anzahl Richtige Chance Gewinnbetrag 1 5 richtige Endziffern 1:100.000 5.000,00 € 2 4 richtige Endziffern 1:11.111 500,00 € 3 3 richtige Endziffern 1:1.111 50,00 € 4 2 richtige Endziffern 1:111 5,00 € 5 1 richtige Endziffer 1:11 2,00 €

Ein wichtiger Hinweis: Glücksspiel wie Keno kann süchtig machen. Wer Hilfe bei einer Glücksspielsucht benötigt, kann sich unter anderem an die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) wenden. Diese bietet auch eine kostenlose Hotline an, die über die Telefonnummer 0800 1 37 27 00 anonym angerufen werden kann. (sge)