Tausende Liter Kerosin ausgelaufen: Unglück an Pipeline

Eine meterhohe Kerosin-Fontäne schoss nach einem Missgeschick bei Wartungsarbeiten aus einer Pipeline in der Eifel. Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Unglück an einer Pipeline im Eifelkreis Bitburg-Prüm: Wie die zuständige Kreisverwaltung mitteilt, ist bei Wartungsarbeiten an diesem Mittwoch (28. September) gegen 13.40 Uhr in Echternacherbrück ein Leck geschlagen worden. Für Anwohner bestehe keine konkrete Gefahr.

Zwei Mitarbeiter des Pipeline-Betreibers seien bei dem Unglück verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Es habe sich um planmäßige Arbeiten an der Kerosin-Pipeline im Zuge einer TÜV-Überprüfung gehandelt. Dabei habe sich ein Verschluss gelöst.

Unglück an Pipeline: Etwa 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen

Die Folge: Eine meterhohe Kerosin-Fontäne schoss aus der Pipeline. Laut Polizei Trier seien etwa 30.000 Liter Kerosin ausgelaufen. Der Bereich sollte vorerst gemieden werden.

Die Kreisverwaltung sprach von mehreren Tausend Litern, die ausgelaufen seien, ehe die Leckage geschlossen werden konnte. Es sei nicht zu einer Belastung des nahen Grenzflusses Sauer gekommen.

Vor Ort im Einsatz waren Feuerwehren der VG Südeifel und der VG Trier-Land, Feuerwehrkräfte aus Luxemburg sowie DRK, THW und der Katastrophenschutz des Eifelkreises Bitburg-Prüm. Auch die Polizei und die Untere Wasserbehörde der Kreisverwaltung schickten Einsatzkräfte.

Die Pipeline gehört zu einem europaweiten Verbund. Sie versorgt mehrere Nato-Flugplätze mit Kraftstoff.

