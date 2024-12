Keto-Kaffee: Kann man mit Butter oder Öl im Kaffee wirklich abnehmen?

Im Netz macht gerade ein neuer Abnehmen-Trend die Runde. Angeblich kann man sein Gewicht reduzieren, wenn man Kaffee mit Butter und Kokosöl trinkt. Das Gemisch ist unter den Namen Keto-Kaffee, Butter-Kaffee und Bulletproof Coffee bekannt. Doch hilft der „kugelsichere Kaffee“ wirklich beim Abnehmen? Oder handelt es sich bloß um ein Gerücht? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie in diesem Text.

Butter und Kokosöl im Kaffee: Kann man mit Keto-Kaffee wirklich abnehmen?

Wer einen Keto-Kaffee trinken will, muss zunächst 250 Millimeter frischen Kaffee aufbrühen. In die Flüssigkeit gibt man dann laut der Apotheken Umschau einen Esslöffel Butter und einen Teelöffel Kokosöl. Zum Schluss verrührt man alles mit einem Stabmixer zu einer cremigen Flüssigkeit.

Doch Abnehmen kann man mit dem Getränk nicht. Die angeblichen Wunderkräfte des Keto-Kaffees sind bloß ein Gerücht. Wie die Verbraucherzentrale auf lebensmittelklarheit.de erklärt, gibt es keinerlei wissenschaftliche Grundlage dafür, dass Keto-Kaffee bei der Gewichtsreduktion helfen soll.

Keto-Kaffee: Wie viele Kalorien hat der „Bulletproof Coffee“?

Keto-Kaffee hat einen deutlich höheren Kaloriengehalt als herkömmlicher Kaffee. Pro Tasse sind es der Apotheken Umschau zufolge 230 bis 500 Kalorien. Der Kaloriengehalt von einer Tasse schwarzen Kaffee liegt dagegen bei unter 10. Der hohe Kaloriengehalt von Keto-Kaffee liegt vor allem an der Butter. Sie besteht zu zwei Dritteln aus Fett.

Wer langfristig und gesund Gewicht verlieren möchte, sollte sich stattdessen an folgende drei Regeln halten:

Keto-Kaffee: Was bewirkt Kaffee mit Butter und Kokosöl?

Ein Blick auf die Studienlage zeigt: Dass Keto-Kaffee beim Abnehmen helfen soll, ist ein Mythos. Doch woher stammt das Gerücht?

Laut der Apotheken Umschau basiert der Irrglaube auf den sogenannten MCT-Fetten. Die leicht verdaulichen Fettsäuren mittlerer Kettenlänge kommen in Butter und Kokosöl vor. Medizinerinnen und Mediziner empfehlen ihren Verzehr bei eingeschränkter Verdauungsleistung oder nach Darmentzündungen.

Doch gegenüber der Apotheken Umschau erklärt Prof. Dr. Diana Rubin, Chefärztin am Zentrum für Ernährungsmedizin und Diabetologie an den Vivantes Kliniken Region Nord in Berlin: „Aus ernährungsmedizinischer Sicht lässt sich mit dem Essen von Butter aber nicht abnehmen. Um wirklich Gewicht zu verlieren, ist es wichtig, langfristig ausgewogener zu essen, sprich mehr Gemüse und Obst, und sich täglich zu bewegen.“

