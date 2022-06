Mann in Kiel auf offener Straße erschossen – Täter flüchtig

In Kiel ist am Montagabend ein Mann im Stadtteil Gaarden erschossen worden. Die Hintergründe sind unklar, der Täter ist auf der Flucht.

Am späten Montagabend wurde in Kiel ein Mann auf offener Straße erschossen. Das 31 Jahre alte Opfer soll von mehreren Kugel getroffen worden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mitteilten. Es habe sofortige Wiederbelebungsversuche gegeben, die aber ohne Erfolg blieben. Der Mann verstarb im Krankenhaus. Im Laufe des Dienstags soll der Leichnam von Rechtsmedizinern untersucht werden.

Mann in Kiel erschossen: Täter auf der Flucht

Der Täter ist unterdessen auf der Flucht. Zu den Hintergründen war öffentlich zunächst nichts bekannt. Informationen wollten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht bekanntgeben. Aus ermittlungstaktischen Gründen, hieß es. Bekannt ist nur, dass der Täter sein Opfer im Kieler Stadtteil Gaarden erschoss.

