Kieler Woche 2022: Programm, Termin und alle Infos

Die Kieler Woche ist eines der größten Segelsportereignisse der Welt und gleichzeitig auch ein Volksfest. Wir haben alle Infos zum Programm, den Konzerten und den Termin für Sie.

Der Kern der Kieler Woche sind die Segelsportwettbewerbe doch das Event hat sich in den vergangenen Jahren auch mehr zu einem Volksfest mit Konzerten, Feuerwerk und zahlreichen Veranstaltungen entwickelt. Bereits seit Ende des 19. Jahrhunderts wird die Segelregatta jedes Jahr in Kiel ausgetragen. Ein Höhepunkt der Kieler Woche ist die Windjammerparade, an der zahlreiche Traditionssegler, Segelyachten und auch Dampfschiffe teilnehmen.

In diesem Artikel verraten wir Ihnen wie das Programm der Kieler Woche 2022 aussieht. Wann finden die Konzerte und Veranstaltungen in diesem Jahr statt? In welchem Zeitraum kann man die Kieler Woche besuchen? Diese Fragen beantworten wir hier für Sie.

Termin der Kieler Woche 2022: Wann findet das Segel-Event statt?

Die Kieler Woche findet in diesem Jahr vom 18. bis zum 26. Juni 2022 statt. Laut der offiziellen Webseite des Events (kieler-woche.de) sehen sich in jedem Jahr mehr als 400.000 Besucherinnen und Besucher die Segelregatten im Olympiazentrum Kiel-Schilksee an. Mehr als 2000 Boote sind an den Wettbewerben beteiligt. In den Jahren vor der Corona-Krise besuchten insgesamt jährlich rund drei Millionen Besucher die Konzerte und Veranstaltungen rund um die Kieler Woche.

Video: wetter.com

Programm der Kieler Woche 2022: Welche Veranstaltungen und Konzerte finden statt?

Hier geben wir Ihnen eine Übersicht zu den Veranstaltungen und Konzerten, die im Rahmen der Kieler Woche 2022 stattfinden. Zu den Highlights des Volksfests zählen unter anderem die Windjammerparade und der Sternenzauber über Kiel. Das sind die Termine, die die Veranstalter im offiziellen Programm zur Kieler Woche aufführen:

Samstag, 18. Juni 2022

08.00 Uhr: ADAC Kieler Woche Motorbootrennen

09.00 Uhr: 1. Wettlauf Race " Baltops "

10.00 Uhr: Segelschulschiff " Gorch Fock " wieder in Kiel

10.00 Uhr: 2. Wettlauf Race " Baltops "

14.00 Uhr: 1. Wettfahrt 1. Wettlauf Race " Baltops "

15.00 Uhr: Matthias und die Zappelbande auf der Freilichtbühne Krusenkoppel (Kinderlieder-Programm)

15.00 Uhr: 2. Wettfahrt ZK10 Klasse (eigene Kutter)

16.00 Uhr: Konzert - Twist Brothers auf dem Asmus-Bremer-Platz

16.00 Uhr: 1. Wettfahrt offene Klasse Marinekutter

19.00 Uhr: Dennis Minden auf dem Asmus-Bremer-Platz

19.30 Uhr: Eröffnung der Kieler Woche 2022 auf dem Rathausplatz Kiel

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Tocotronic auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Sonntag, 19. Juni 2022

Lesen Sie dazu auch

08.00 Uhr: 1. Wettfahrt Offene Klasse Marinekutter

Offene Klasse 08.45 Uhr: 3. Wettfahrt Langfahrt ZK 10 Klasse (eigene Kutter)

Langfahrt ZK 10 Klasse (eigene Kutter) 09.30 Uhr: 3. Wettfahrt Offene Klasse Marinekutter

Offene Klasse 11.00 Uhr: 8. Philharmonisches Konzert des Philharmonischen Chores in der Wunderino Arena Kiel

11.00 Uhr: Strandgottesdienst mit Taufen am Möltenorter Freistrand

13.00 Uhr: 4. Wettfahrt Offene Klasse Marinekutter

Offene Klasse 14.00 Uhr: Konzert - PrivatProjekt auf dem Asmus-Bremer-Platz

14.00 Uhr: 5. Wettfahrt Offene Klasse Marinekutter

Offene Klasse 15.00 Uhr: 4. Wettfahrt ZK 10 (eigene Kutter)

ZK 10 (eigene Kutter) 16.00 Uhr: DJ Ralf Burnett auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 16.00 Uhr: 5. Wettfahrt ZK 10 (eigene Kutter)

ZK 10 (eigene Kutter) 17.00 Uhr: Udo Jürgens Tribute auf dem Asmus-Bremer-Platz

Tribute auf dem Asmus-Bremer-Platz 18.00 Uhr: 8. "Phil Extrakt" Konzert Wunderino Arena Kiel

18.00 Uhr: Siegerehrung Aalregatta im Olympiazentrum Kiel-Schilksee

im Olympiazentrum 20.00 Uhr: DIE Coverband auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit dem Friedrich Liechtenstein Trio auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Montag, 20. Juni 2022

08.30 Uhr: 6. Wettfahrt Langfahrt Offene Klasse Marinekutter

Langfahrt Offene Klasse 08.45 Uhr: 6. Wettfahrt ZK10 Klasse (eigene Kutter)

ZK10 Klasse (eigene Kutter) 11.00 Uhr: Kiel-Cup

11.00 Uhr: Segelklassen 1. Teil (2.4mR, 29er (Euro-Cup, Pre-Europeans), Contender, Europe, Finn Dinghy, Flying Dutchman, ILCA 4, ILCA 6 (open) OK Dinghy, Waszp)

11.00 Uhr: Gold Cup Nordic Folkboat

14.30 Uhr: Kieler Woche im Klostergarten

im Klostergarten 16.00 Uhr: 6. Wettfahrt ZK10 Klasse (eigene Kutter)

ZK10 Klasse (eigene Kutter) 16.00 Uhr: DJ Ralf Burnett auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 17.00 Uhr: Konzert - Chris Martius auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 20.00 Uhr: Konzert - United Four auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Tim Fischer auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Dienstag, 21. Juni 2022

12.00 Uhr: Führung durch die Ausstellung "Kiel bittet um Ihren Besuch" im Stadtmuseum Warleberger Hof

13.00 Uhr: 1. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 15.00 Uhr: 1. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 16.00 Uhr: DJ Ralf Burnett auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 16.00 Uhr: 2. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 17.30 Uhr: Siegerehrung Klassen 1. Teil

Klassen 1. Teil 18.00 Uhr: REG Kiel e.V. - Kieler Woche Schaulaufen

Schaulaufen 19.30 Uhr: Ballettgala im Kieler Opernhaus

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Element of Crime auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

"gewaltig leise" mit auf der Krusenkoppel 23.00 Uhr: Segelfeuerwerk im Olympiazentrum Kiel-Schilksee

Mittwoch, 22. Juni 2022

08.30 Uhr: 3. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 09.00 Uhr: 37. Kieler-Woche-Schülerlauf im Stadion der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel

11.00 Uhr: Kiel-Cup

13.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (470, ILCA 6 & ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, iQFoil)

13.00 Uhr: ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

14.00 Uhr: 2. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 15.00 Uhr: Kinderkonzert der Musikschule Kiel auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Krusenkoppel 15.00 Uhr: 3. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 16.00 Uhr: Konzert - Oäsis (Oasis Coverband ) auf dem Asmus-Bremer-Platz

) auf dem Asmus-Bremer-Platz 19.00 Uhr: Kieler Studierenden-Vierer Fahrt vom KYC-Yachthafen

20.00 Uhr: 25. Kieler Stadtachter der Kieler Rudervereine

20.00 Uhr: Konzert - United Four auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Axel Prahl auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Donnerstag, 23. Juni 2022

08.30 Uhr: 4. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 10.30 Uhr: 5. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (470, ILCA 6 & ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, iQFoil)

11.00 Uhr: ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

11.00 Uhr: Senatspreis - DIE Zweihand-Regatta

13.30 Uhr: 4. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 14.00 Uhr: Udo Jürgens Tribute auf dem Asmus-Bremer-Platz

Tribute auf dem Asmus-Bremer-Platz 15.30 Uhr: 5. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 16.00 Uhr: DJ Ralf Burnett auf dem Asmus-Bremer-Platz

auf dem Asmus-Bremer-Platz 17.00 Uhr: Lieder- und Klavierabend im KulturForum in der Stadtgalerie Kiel

17.00 Uhr: Piraten ( Coverband ) Unplugged auf dem Asmus-Bremer-Platz

) Unplugged auf dem Asmus-Bremer-Platz 19.30 Uhr: Adaption von William Shakespeares Tragödie "Othello 2.0" im Kieler Opernhaus

Tragödie "Othello 2.0" im 20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Anna Loos auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Freitag, 24. Juni 2022

08.30 Uhr: 6. Wettfahrt OLJM Marinekutter (Offene Landesjugendmeisterschaft im Kuttersegeln )

OLJM (Offene im ) 09.00 Uhr: Senatspreis - DIE Zweihand-Regatta

10.30 Uhr: 6. Wettfahrt INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK (eigene Kutter)

INAT-Klasse , K-II-K, JWK (eigene Kutter) 11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (420, J/24, J/70)

11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (470, ILCA 6 & ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, iQFoil)

11.00 Uhr: ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

15.00 Uhr: Konzert - Die Blindfische auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Krusenkoppel 16.00 Uhr: Konzert - Gwendoline (Die Ärzte Coverband ) auf dem Asmus-Bremer-Platz

) auf dem Asmus-Bremer-Platz 16.00 Uhr: Siegerehrung INAT-Klasse Marinekutter , K-II-K, JWK, OLJM

INAT-Klasse , K-II-K, JWK, OLJM 19.00 Uhr: Silbernes Band - Wettfahrt durch die Nacht

- durch die Nacht 20.00 Uhr: Konzert - United Four auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Danger Dan auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Samstag, 25. Juni 2022

11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (420, J/24, J/70)

11.00 Uhr: Windjammerparade 2022

2022 11.00 Uhr: Maritimer Gesang zur Windjammerparade

11.00 Uhr: Vorläufe 1. + 2. Kutterrace Offene Klasse

11.00 Uhr: ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (470, ILCA 6 & ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, iQFoil)

12.30 Uhr: Finale Kutterrace Damen Klasse

13.15 Uhr: Kleines Finale Kutterrace Offene Klasse

14.00 Uhr: Finale Kutterrace Offene Klasse

14.00 Uhr: Konzert - Klaroscuro - das Acoustic Duo auf dem Asmus-Bremer-Platz

16.00 Uhr: Siegerehrung Kutterrace, Offene-, Damen-, Marineklassen

Kutterrace, Offene-, Damen-, Marineklassen 17.00 Uhr: Kammerkonzert des Trio Orelon "Beethovens Töchter" in der Offenen Ganztagsschule Heikendorf

17.00 Uhr: Konzert - Mario's Westernhagen Tribute auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.00 Uhr: Coverpiraten auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit Basta auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

Sonntag, 26. Juni 2022

11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (420, J/24, J/70)

11.00 Uhr: Segelklassen 2. Teil (470, ILCA 6 & ILCA 7, 49er, 49erFX, Nacra 17, iQFoil)

11.00 Uhr: ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

13.30 Uhr: Fördecup im Wasserballspiel

17.00 Uhr: Konzert - REAmade auf dem Asmus-Bremer-Platz

18.00 Uhr: Siegerehrung Klassen 2. Teil, Silbernes Band , ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022

Klassen 2. Teil, , ACO 11th Musto Skiff World Championship 2022 20.00 Uhr: Konzert - TRiPOD auf dem Asmus-Bremer-Platz

20.30 Uhr: Konzertreihe "gewaltig leise" mit dem Konstantin Wecker-Trio auf der Freilichtbühne Krusenkoppel

"gewaltig leise" mit dem Konstantin Wecker-Trio auf der Krusenkoppel 22.00 Uhr: Sternenzauber über Kiel - Feuerwerk

Neben den aufgeführten Terminen gibt es noch weitere Veranstaltungen, die im Zeitraum der Kieler Woche stattfinden. Diese finden Sie ebenfalls im offiziellen Programm für den Zeitraum vom 18. bis zum 26. Juni. Darüber hinaus haben Sie auch die Möglichkeit an verschiedenen Veranstaltungen auf dem Wasser sowie an Segeltörns teilzunehmen. (AZ)