Kiffen

vor 24 Min.

In Uruguay fungiert der Staat als Dealer – ein Vorbild für Deutschland?

Plus Vor zehn Jahren hat die Regierung in Montevideo Cannabis legalisiert. Firmen bauen im Auftrag der Regierung Marihuana an, spezielle Fachgeschäfte verkaufen den Stoff.

Von Tobias Käufer

Im Schaufenster von Montevideo ist das ganze Equipment für Freunde von Marihuana und Haschisch fein säuberlich geputzt und aufgereiht: „Alles für Sie und Ihre Ernte“, steht da zu lesen. Damit wirbt das Cannabis-Zubehörgeschäft im historischen Zentrum der Hauptstadt Uruguays um die Kundschaft. Der Fachhandel rund um die Cannabis-Industrie hat es in dem südamerikanischen Land längst raus aus den Schmuddelecken und hinein in die Einkaufszentren geschafft. Nur Cannabis gibt es hier nicht.

Dafür müssen Kunden in eine „Farmacia“, also in eine der Apotheken. Unter „reservarcannabis.com“ können sich Einheimische – Ausländer bleiben außen vor – registrieren, um einen Termin zum Einkauf vom staatlich angebauten Marihuana zu reservieren. Zwischen Deo, Zahnpasta und Halstabletten gibt es hier für Einheimische auch den staatlich produzierten Joint. Rund ein Dutzend Apothekenketten bietet diesen Service an. Cannabis ist nicht freigeben, sondern staatlich reguliert: Zugelassen ist mit dem Einkauf 40 Gramm pro Monat jene Menge, die als gesundheitlich vertretbar gilt.

