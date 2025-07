Auffahrunfall an Stauende auf A3: sechs Verletzte

Sechs Menschen sind bei einem Auffahrunfall auf der A3 bei Niedernhausen (Rheingau-Taunus-Kreis) verletzt worden, an dem drei Autos beteiligt waren. Ein Autofahrer habe zu spät bemerkt, dass sich der Verkehr in Richtung Süden staute, teilte die Polizei mit. Er sei auf einen am Stauende stehenden Wagen aufgefahren, der auf ein vor ihm stehendes Fahrzeug geschoben wurde.

Bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag wurden sechs Personen leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf 15.000 Euro geschätzt. Die A3 in Richtung Süden musste für etwa zwei Stunden teilweise gesperrt werden. Der Verkehr staute sich bis zu acht Kilometer zurück.

Noch länger war der Stau Richtung Norden, wo Gaffer den Verkehr aufhielten: «Auf Grund von Schaulustigen kam es auch auf der Gegenfahrbahn zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und einem Rückstau von bis zu zwölf Kilometern», schrieb die Polizei.