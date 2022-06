Hitze im Auto

11:51 Uhr

Kind im Auto zurückgelassen: Verkehrsministerium prüft Alarmfunktion für Hitze im PKW

Trotz aller Warnungen lassen Eltern imm wieder ihre Kinder in Autos zurück, die an heißen Tagen in der prallen Sonne stehen. Das Verkehrsministerium prüft nun eine mögliche Alarmfunktion.

Von Isabel Fisch