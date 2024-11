Bündnis in Hessen bei Kita-Preis gewürdigt

Das Netzwerk Familienzentren LaDaDi in Hessen hat bei der Verleihung des Deutschen Kita-Preises den dritten Platz in der Kategorie «Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres» belegt. Das Bündnis im Landkreis Darmstadt-Dieburg sei für die hervorragende Einbindung von Eltern in verschiedenen Formate und für die Förderung einer kindorientierten Politik ausgezeichnet worden, teilten das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung mit. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Kita des Jahres wurde der Kindergarten «Regenbogenland» im sächsischen Rötha. Mit den Auszeichnungen werden engagierte Menschen in Kitas und Bündnissen gewürdigt.

