Sozialministerin Hofmann stellt Kita-Programm vor

Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) stellt heute (10.00 Uhr) in Wiesbaden ihr neues Kita-Programm vor. Es gehe darum, das System der Kindertagesstätten zukunftssicher zu machen, hieß es vorab. Dazu soll unter anderem im September eine Novelle des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches in den Landtag eingebracht werden.

Der Gesetzentwurf zielt nach Angaben des Ministeriums darauf ab, die Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen dabei zu unterstützen, die Qualität in der Kindertagesbetreuung in Hessen weiterzuentwickeln, neue Fachkräfte zu gewinnen und das Betreuungsangebot auszubauen. Überdies seien für die kommenden Jahre weitere Investitionen in die frühkindliche Bildung geplant.