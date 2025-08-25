Icon Menü
Kinderbetreuung: Sozialministerin Hofmann stellt Kita-Programm vor

Kinderbetreuung

Sozialministerin Hofmann stellt Kita-Programm vor

Damit die Kleinsten in der Gesellschaft gut betreut werden, will Hessens Landesregierung die Kitas weiter unterstützen. Wie genau - das erläutert Ministerin Hofmann in Wiesbaden.
Von dpa
    •
    •
    •
    Land will die Kommunen und Träger von Kitas weiter unterstützen (Archivbild).
    Land will die Kommunen und Träger von Kitas weiter unterstützen (Archivbild). Foto: Andreas Arnold/dpa

    Hessens Sozialministerin Heike Hofmann (SPD) stellt heute (10.00 Uhr) in Wiesbaden ihr neues Kita-Programm vor. Es gehe darum, das System der Kindertagesstätten zukunftssicher zu machen, hieß es vorab. Dazu soll unter anderem im September eine Novelle des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches in den Landtag eingebracht werden.

    Der Gesetzentwurf zielt nach Angaben des Ministeriums darauf ab, die Kommunen und Träger von Kindertageseinrichtungen dabei zu unterstützen, die Qualität in der Kindertagesbetreuung in Hessen weiterzuentwickeln, neue Fachkräfte zu gewinnen und das Betreuungsangebot auszubauen. Überdies seien für die kommenden Jahre weitere Investitionen in die frühkindliche Bildung geplant.

