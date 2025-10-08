Weniger Kinder in Hessen besuchen Kita oder Tagespflege

Im Vergleich zum Vorjahr sind in Hessen weniger Kinder in einer Kindertageseinrichtung (Kita) oder bei einer Kindertagespflegeperson betreut worden. Zum Stichtag am 1. März seien rund 3.300 Kinder weniger in Betreuung gewesen, wie das Hessische Statistische Landesamt mitteilte.

Insgesamt befanden sich demnach rund 275.000 Kinder unter 14 Jahren in einer Kindertageseinrichtung oder bei einer Tagespflegeperson. Besonders stark ging die Zahl der betreuten unter Dreijährigen zurück: Etwa fünf Prozent weniger als im Vorjahr hatten einen Betreuungsvertrag – das entspricht knapp 2.800 Kindern.

Die Betreuungsquote lag insgesamt bei rund 66 Prozent bei den unter Sechsjährigen. Bei den Drei- bis Sechsjährigen betrug sie knapp 95 Prozent.