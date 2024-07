Kindergeld 2024: Wie hoch ist es bei zwei Kindern?

Das Kindergeld in Deutschland ist im Jahr 2023 einheitlich angestiegen. Mit wie viel Geld können seitdem Familien mit zwei Kindern monatlich rechnen?

Das Kindergeld ist seit Jahrzehnten eine wichtige finanzielle Unterstützung für Familien und spielt eine zentrale Rolle in der Familienpolitik des Landes. Doch wie hoch ist das Kindergeld tatsächlich, und was hat sich in den letzten Jahren verändert? Insbesondere seit der letzten Kindergeld-Erhöhung im Januar 2023 stellt sich die Frage, welche Beträge Eltern für ihre Kinder erwarten können. Erfahren Sie hier, wie viel Kindergeld Familien mit zwei Kindern zusteht.

Wie hoch ist das Kindergeld bei zwei Kindern?

Im Januar 2023 ist das Kindergeld in Deutschland bislang zum letzten Mal erhöht worden. Eine weitere Erhöhung des Kindergeldes hat Bundesfinanzminister Christian Lindner ( FDP) zwar für das Jahr 2025 angekündigt, in Stein gemeißelt ist diese Erhöhung allerdings noch nicht. Seit 2023 erhalten Eltern laut der Website der Bundesregierung für jedes Kind 250 Euro. Im Gegensatz zu früheren Jahren, in denen das Kindergeld noch gestaffelt war und Eltern ab dem dritten Kind einen höheren Betrag erhielten, ist der Kindergeld-Betrag nun einheitlich geregelt. Familien mit zwei Kindern stehen demnach monatlich 500 Euro zu - also 250 Euro für jedes Kind. Entsprechend erhöht sich der Betrag, den Familien monatlich erhalten, bei jedem weiteren Kind erneut um 250 Euro. Familien mit drei Kindern kommen nach dieser Rechnung auf 750 und Familien mit fünf Kindern auf 1250 Euro.

Wichtig: In Deutschland können Eltern zwischen dem Kindergeld und dem Kinderfreibetrag wählen. Beide Leistungen sollen Eltern finanziell unterstützen, unterscheiden sich jedoch in ihrer Anwendung und Berechnung. Während das Kindergeld eine einkommensunabhängige Zahlung ist, die Eltern jeden Monat erhalten können, ist der Kinderfreibetrag ein Steuerfreibetrag, der laut Bundesfamilienministerium bei der jährlichen Einkommensteuerveranlagung berücksichtigt wird.

Für das Jahr 2024 beträgt dieser Freibetrag insgesamt 8.388 Euro pro Jahr und Kind - also 4194 Euro für jeden Elternteil. Dieser Betrag wird vom zu versteuernden Einkommen abgezogen, was zu einer Steuerersparnis führt. Ob für Eltern Kindergeld oder der Kinderfreibetrag finanziell günstiger ist, klärt das Finanzamt bei der sogenannten "Günstigerprüfung". Je nach Einkommenshöhe kann es also passieren, dass sich für Eltern zweier Kinder eher der Kinderfreibetrag statt das klassische Kindergeld lohnen könnte.

Wird Kindergeld für zwei Kinder zusammen ausgezahlt?

Haben Eltern lediglich ein Kind, geht im Laufe des Monats - wann, hängt von der Kindergeldnummer ab - die Überweisung des Kindergeldes auf dem Konto ein. Das Kindergeld erhält aber immer nur eine Person, in der Regel ein Elternteil, heißt es vonseiten der Bundesagentur für Arbeit. Doch wie ist die Regelung bei zwei Kindern? Wird in diesem Fall das Geld getrennt überwiesen oder wird es zusammen ausgezahlt? Auch darauf findet sich auf der Website der Bundesagentur eine Antwort. "Bei mehreren Kindern werden die einzelnen Beträge als eine Summe ausgezahlt", wird dort erklärt. Familien mit zwei Kindern erhalten also jeden Monat eine Auszahlung in Höhe von 500 Euro auf das angegebene Konto des Elternteils.

Übrigens: Ab 2025 soll das Kindergeld abgeschafft werden und der Kindergrundsicherung weichen. Diese Reform soll darauf abzielen, verschiedene Familienleistungen zu bündeln und zu vereinheitlichen, um den bürokratischen Aufwand zu verringern und die finanzielle Unterstützung für Familien zu verbessern. Ob die Kindergrundsicherung überhaupt kommt, ist nach den jüngsten Ampel-Streitigkeiten allerdings noch immer nicht geklärt.