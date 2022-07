Entlastung von Familien: Wird das Kindergeld erhöht?

Die Kosten steigen und einige Familien sehen sich starken Belastungen gegenüber. Eine Erhöhung des Kindergeldes könnte dabei helfen. Die Bundesfamilienministerin Lisa Paus sieht das ähnlich.

Die Kosten steigen rasant an, was vor allem Familien immer stärker belastet. In Zeiten der hohen Inflation sind daher Entlastungen und Hilfen für ärmere Familien gefragt. Erste Entlastungspakete wurden von der Bundesregierung geschnürt, doch nun rückt auch das Kindergeld wieder in den Fokus. Soll es erhöht werden?

Kommt es zur Kindergeld-Erhöhung 2022?

Die Chancen für alle Berechtigten einer Auszahlung des Kindergeldes stehen nicht schlecht. Mit Lisa Paus (Grüne) spricht sich die Bundesfamilienministerin für eine Erhöhung des Satzes aus, um ärmere und nicht so zahlungskräftige Familien bei den steigenden Preisen zu entlasten. "Neben einer Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze wäre das ein Weg, diese Familien zielgenau zu unterstützen", sagte Paus t-online.

Die historisch hohe Inflation spielt eine entscheidende Rolle. Auf die Frage, ob das Kindergeld wegen dieser ansteigen wird, antwortete die 53-Jährige: "Darauf wird es wohl hinauslaufen." Seit Januar 2021 beträgt das Kindergeld jeweils 219 Euro für das erste und zweite Kind.

Ampel will Kindergrundsicherung ab 2025

Die Erhöhung des Kindergeldes wäre als Reaktion auf die Inflation und die steigenden Preise zu sehen. "Kurzfristig werden wir vor allem über eine Anpassung des Kindergeldes sprechen", machte Paus deutlich. Langfristig plant die Ampel-Regierung eine Kindergrundsicherung.

Mit dieser könnten die finanziellen Unterstützungsleistungen gebündelt werden, welche der Staat bislang für Familien und Kinder bereithält. Zur Ausarbeitung einer solchen recht komplexen Maßnahme hat die Ampel eine Arbeitsgruppe mit Fachleuten aus den Bundesministerien für Arbeit, Bildung, Wohnen, Justiz und Finanzen, sowie dem Familienministerium geschaffen. Diese Gruppe arbeite "intensiv" daran, den Plan einer Kindergrundsicherung ab dem Jahr 2025 verwirklichen, erklärte Paus.

Die Bundesfamilienministerin geht davon aus, dass die Ampel-Koalition "zwangsläufig über Steuerfreibeträge, eine Erhöhung des Kindergeldes und höhere Regelsätze" sprechen werde. Das verriet Paus dem Handelsblatt, nachdem der Existenzminimumbericht erschien.

