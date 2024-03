Kindergeld: Das sind alle Auszahlungstermine für 2024

Kindergeld erhalten nicht alle am gleichen Tag. Wann Ihnen Kindergeld im Jahr 2024 ausgezahlt wird, erfahren Sie in diesem Artikel.

Für die Auszahlung des Kindergeldes gibt es keinen allgemeingültigen Tag, an dem es allen berechtigten Personen auf das entsprechende Konto transferiert wird. Das Auszahlungsdatum ist von der individuellen Kindergeldnummer abhängig - genauer von deren Endziffer. Was bedeutet das? Wann wird das Kindergeld im Jahr 2024 auf Ihrem Konto verfügbar sein? Erfahren Sie hier, ab wann Sie mit dem Kindergeld 2024 rechnen können.

Wann wird das Kindergeld ausgezahlt?

Grundsätzlich wird das Kindergeld monatlich ausgezahlt. Dies geschieht im Laufe des entsprechenden Monats, für den es beansprucht wird. An welchem Tag genau ist dabei ganz unterschiedlich. Während es die einen Anfang des Monats erhalten, ist es bei anderen gegen Monatsende und wiederum andere erhalten es in der Mitte des jeweiligen Monats.

Technische Gründe gibt die Bundesagentur für Arbeit als Erklärung für die Auszahlung an unterschiedlichen Tagen an. Um die Überweisungen strukturieren zu können, orientiert sich die Familienkasse an der Endziffer der Kindergeldnummer.

Auszahlung Kindergeld: Was ist die Kindergeldnummer?

Jede und jeder, die oder der Kindergeld beantragt, erhält eine Kindergeldnummer. Vergeben wird sie, sobald erstmalig Kindergeld für ein Kind beantragt wird - wie es bei der Arbeitsagentur heißt. Dabei verändert sie sich im Laufe des Lebens des Kindes nicht. Typischerweise handelt es sich dabei um eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben mit dem folgenden Aufbau: xxxFKxxxxxx

Es ist sinnvoll, diese für Anrufe bei der Familienkasse zu kennen - aber auch um zu wissen, an welchem Tag das Kindergeld ausgezahlt wird. Sie kann den Schreiben der Familienkasse entnommen werden. Dort ist sie stets bei den Kontaktdaten der jeweiligen Familienkasse am rechten oberen Rand zu finden. Auch auf Kontoauszügen ist die Kindergeldnummer zu finden.

Kindergeld-Auszahlung nach Endziffern der Kindergeldnummer

Um das jeweilige Auszahlungsdatum bestimmen zu können, muss man die Höhe der letzten Ziffer der Kindergeldnummer berücksichtigen.

Handelt es sich dabei um eine 0 oder 1, können Sie davon ausgehen, dass das Geld zu Monatsbeginn auf Ihr Konto überwiesen wird. Steht als letzte Ziffer eine 8 oder 9, so müssen Sie sich bis zu einem späteren Zeitpunkt im Monat gedulden. Alle Personen mit anderen Endziffern erhalten Ihr Kindergeld um die Monatsmitte.

Für das Jahr 2024 steht bereits fest, an welchen Tagen Personen mit individueller Endziffer das ihnen zustehende Kindergeld überwiesen wird. So sind es im Jahr 2024 der Bundesagentur für Arbeit zufolge die folgenden Auszahlungstermine:

Kindergeld-Auszahlungstermine Januar 2024:

Endziffer "0": 4. Januar

"8": 22. Januar Endziffer "9": 23. Januar

Kindergeld-Auszahlungstermine Februar 2024:

Endziffer "0": 5. Februar

"8": 19. Februar Endziffer "9": 21. Februar

Kindergeld-Auszahlungstermine März 2024:

Endziffer "0": 5. März

"8": 19. März Endziffer "9": 20. März

Kindergeld-Auszahlungstermine April 2024:

Endziffer "0": 4. April

"8": 19. April Endziffer "9": 22. April

Kindergeld-Auszahlungstermine Mai 2024:

Endziffer "0": 6. Mai

"8": 22. Mai Endziffer "9": 23. Mai

Kindergeld-Auszahlungstermine Juni 2024:

Endziffer "0": 5. Juni

"8": 20. Juni Endziffer "9": 21. Juni

Kindergeld-Auszahlungstermine Juli 2024:

Endziffer "0": 3. Juli

"8": 18. Juli Endziffer "9": 19. Juli

Kindergeld-Auszahlungstermine August 2024:

Endziffer "0": 5. August

"8": 19. August Endziffer "9": 21. August

Kindergeld-Auszahlungstermine September 2024:

Endziffer "0": 4. September

"8": 18. September Endziffer "9": 19. September

Kindergeld-Auszahlungstermine Oktober 2024:

Endziffer "0": 7. Oktober

"8": 18. Oktober Endziffer "9": 21. Oktober

Kindergeld-Auszahlungstermine November 2024:

Endziffer "0": 6. November

"8": 19. November Endziffer "9": 20. November

Kindergeld-Auszahlungstermine Dezember 2024:

Endziffer "0": 4. Dezember

"8": 16. Dezember Endziffer "9": 17. Dezember

Übrigens: Alle Auszahlungstermine für 2023 finden Sie hier.