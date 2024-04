Kindergeld: Welche Familienkasse ist für mich zuständig?

Ganz gleich, ob man erstmals Kindergeld beantragt, oder umgezogen ist: Regelmäßig stellen sich Eltern in Deutschland die Frage, welche Familienkasse für sie zuständig ist. Wie Sie es ganz einfach herausfinden.

Wer in Deutschland eine Familienleistung wie Kindergeld oder Kinderzuschlag beantragen will, kommt an den Familienkassen nicht vorbei. Aber auch, wenn sich die Lebensumstände von Familien geändert haben oder ein Umzug ansteht, müssen sich Eltern mit der Frage auseinandersetzen, welche Familienkasse für ihre Belange zuständig ist. Wir erklären, wie Sie Ihre Dienststelle schnell finden.

Kurz erklärt: Das macht die Familienkasse

Wer ein Kind erwartet oder sein erstes Kind bereits bekommen hat, muss sich in Deutschland mit der Familienkasse, früher auch "Kindergeldkasse", auseinandersetzen. Denn die Familienkasse ist maßgeblich daran beteiligt, ob ein Antrag auf Kindergeld oder der Kinderzuschlag bewilligt wird. Auch die Auszahlung der jeweiligen Leistung liegt ganz bei der zuständigen Familienkasse, heißt es auf der Website der Bundesagentur für Arbeit. Die Familienkasse ist Teil der Bundesagentur für Arbeit und soll das Bundeskindergeldgesetz (BKGG) umsetzen. Insgesamt kommen die Familienkassen auf 115 lokale Standorte im gesamten Bundesgebiet und beschäftigen etwa 6000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut Aussagen der Bundesagentur haben diese im Jahr 2023 zusammengenommen 17,6 Millionen Kinder und 10,4 Millionen Familien betreut.

Welche Familienkasse ist für mich zuständig?

Die Familienkasse nimmt nicht nur die Anträge für Kindergeld entgegen, sie entscheidet auch, ob diese bewilligt werden und überweist das Geld zu geregelten Zeitpunkten an Eltern. Wer einen Antrag stellen möchte oder sich nach einem Umzug bei einer neuen Familienkasse melden muss, um weiterhin Leistungen zu erhalten, steht vor der Frage, wie er am schnellsten die Familienkasse finden kann, die für seine Familie zuständig ist. Maßgeblich ist hierbei der Wohnort.

Um die für Sie zuständige Familienkasse zu finden, besuchen Sie die Dienststellen-Suche der Bundesagentur für Arbeit. Dort können Sie zunächst den Reiter "Dienststellen" auswählen. Geben Sie im Anschluss im Suchfeld den Namen Ihrer Stadt ein. Großstädte wie Berlin werden bei der Eingabe dann mehrere Familienkassen zutage fördern. Für ein genaueres Ergebnis eignet sich daher die Suche mit der Postleitzahl.

In der Suchmaske werden daraufhin die Suchergebnisse angezeigt. Hier erhalten Sie dann nicht nur die Adresse der für Sie zuständigen Familienkasse, sondern können auch deren Mailadresse, wichtige Telefonnummern und die Öffnungszeiten der jeweiligen Dienststelle einsehen. Den Antrag für Kindergeld können Sie inzwischen auch online ausfüllen. Ähnlich verhält es sich mit dem Antrag zum Kinderzuschlag.

Übrigens: Das sogenannte Baukindergeld hat ausgedient - inzwischen gibt es einen neuen Zuschuss für junge Familien mit Kindern. Dafür ist der Kinderfreibetrag 2024 angestiegen.