Kindergeld: Wie kann man die Kontonummer ändern?

Wer Kindergeld erhält, muss gelegentlich wichtige Angaben wie einen Wohnortwechsel oder die Bankverbindung ändern. Wie Sie in einem solchen Fall vorgehen.

Eltern in Deutschland erhalten ab der Geburt des ersten Kindes jeden Monat Kindergeld. Die Leistung wird bis zum 18. Lebensjahr des Kindes und unter bestimmten Umständen sogar noch bis über das 25. Lebensjahr hinaus gezahlt. Manchmal ändern sich jedoch die Lebensumstände und das Konto, auf das das Kindergeld ausgezahlt wird, muss geändert werden. Doch geht das überhaupt und wie geht man in einem solchen Fall vor? Hier finden Sie die Antworten auf diese Fragen.

Kindergeld-Überweisung: Kann die Kontonummer geändert werden?

Die Gründe, warum jemand das Konto ändern will, auf welches das Kindergeld ausgezahlt wird, können vielseitig sein. Manchmal wechseln Eltern die Bank oder ein Umzug steht ins Haus, durch den am neuen Wohnort ein Bankkonto eröffnet wird. Manchmal spielen aber auch familiäre Umstände oder finanzielle Gründe eine Rolle dabei, warum das Kindergeld zukünftig auf ein anderes Konto überwiesen werden soll. Was auch immer die Gründe sind, ein Kontowechsel, beziehungsweise eine Änderung der Bankverbindung, sollte der Familienkasse immer mitgeteilt werden.

Familienportal.de, eine Informationsseite des Bundesministeriums für Familien, weist sogar darauf hin, dass eine geänderte Bankverbindung zu den Umständen zählt, die der zuständigen Familienkasse in jedem Fall angezeigt werden müssen. Wer Kindergeld bezieht, sei gar gesetzlich dazu verpflichtet, eine solche Änderung mitzuteilen.

Kontoänderung für Kindergeld mitteilen - So ändern Sie bei der Familienkasse die Bankverbindung

Wenn Sie nun eine Kontoänderung bei der Familienkasse anmelden möchten, müssen Sie eine sogenannte "Veränderungsmitteilung" bei der für Sie zuständigen Familienkasse vornehmen. Das entsprechende Dokument können Sie entweder auf der Website der Bundesagentur für Arbeit ausfüllen, herunterladen, unterschreiben und an die Familienkasse senden - oder Sie nehmen die Mitteilung zum Kindergeld direkt online vor.

Bei der Mitteilung müssen Sie nicht nur persönliche Angaben wie Familienname, Vorname und eine Telefonnummer angeben, sondern auch Ihre Kindergeld-Nummer, damit gewährleistet ist, dass der Antrag korrekt zugeordnet und entsprechend schnell bearbeitet werden kann. Im Anschluss müssen Sie nur noch Ihre neue Bankverbindung angeben.

Kindergeld-Kontoänderung: Wie lange dauert die Umstellung bei der Familienkasse?

Wurde die Kontoänderung vorgenommen, fragen sich viele Familien beziehungsweise die Erziehungsberechtigten, wie lange es dauern kann, bis das Kindergeld das erste Mal auf dem neuen Konto eingeht. Wir haben in dieser Sache bei der Familienkasse nachgefragt. Ein Sprecher erklärte unserer Zeitung, dass es grundsätzlich nur wenige Tage dauere, die Bankverbindung im System zu ändern - vorausgesetzt, die Mitteilung einer neuen Kontonummer sei online, beispielsweise über die BundID erfolgt.

"Diese Mitteilungen werden in der Familienkasse schnellstmöglich bearbeitet und die Anpassung direkt in unserem Fachverfahren vorgenommen. Damit wird die geänderte Bankverbindung unter Berücksichtigung der internen Verarbeitungszeiträume zum Auszahlungsverfahren (ERP) für den nächstmöglichen Zahlungslauf berücksichtigt", erklärte der Sprecher. Selbstverständlich sei es weiterhin möglich, Änderungen auch schriftlich mitzuteilen - die Bearbeitung der Änderung könne in diesem Fall aber nicht systemunterstützt beschleunigt werden.

Im Klartext: Eine schriftliche Mitteilung der neuen Bankverbindung wird also immer mehr Zeit in Anspruch nehmen als der Weg über das Online-Verfahren der Familienkasse.

Wichtig in diesem Zusammenhang: Wird die neue Bankverbindung zu nah am nächsten, geplanten Auszahlungstermin für das Kindergeld ein, kann das laut der Familienkasse dazu führen, dass die Änderung erst zum nächstmöglichen Auszahlungstermin stattfindet. Wer also beispielsweise zwei Tage vor dem nächsten Auszahlungstermin eine neue Bankverbindung mitteilt, muss damit rechnen, dass das Kindergeld erst bei der nächsten Überweisung, einen Monat später, auf dem neuen Konto eingeht.

Übrigens: Durch den Kinderzuschlag können Familien seit Januar 2024 zusätzlich zum Kindergeld 292 Euro erhalten. Mit dem klassischen Kindergeld könnte ab 2025 aber auch Schluss sein, denn ab da plant die Bundesregierung die Einführung der Kindergrundsicherung.