Kindesmissbrauch in Pakistan - Offenbacher festgenommen

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein 55-Jähriger in Offenbach festgenommen worden. Der Mann sei vergangenen Freitag in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten die Staatsanwaltschaft und das Hessische Landeskriminalamt mit. Er werde verdächtigt, in Pakistan Kinder schwer sexuell missbraucht zu haben.

Nach den bisherigen Ermittlungen soll er einer Gruppe angehört haben, die in einem mit Studiokameras und Livestreaming-Technik ausgestatteten Gebäude in Pakistan Jungen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren sexuell missbrauchte, die Taten filmte und im Internet verkaufte. Insgesamt sollen rund 50 Kinder betroffen sein.

Drei Hauptverdächtige

Der Offenbacher gilt neben zwei Pakistanern als Hauptverdächtiger. Er soll zwischen August 2024 und Mai 2025 selbst Kinder missbraucht, weitere Menschen zum Missbrauch angestiftet sowie Mittätern Handlungsanweisungen gegeben haben. Seine Wohnung sowie die Büroräume seiner Arbeitsstelle wurden durchsucht, der Mitteilung zufolge wurden unter anderem Handys, Tablets und eine Digitalkamera sichergestellt.

Bei der Verbreitung der kinderpornografischen Aufnahmen soll ihm ein 17-Jähriger aus Bad Homburg (Hochtaunuskreis) geholfen haben. Dessen Wohnung wurde vergangene Woche ebenfalls durchsucht.