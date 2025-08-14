Icon Menü
Kindesmissbrauch: Eltern wegen sexuellen Missbrauchs von Säugling vor Gericht

Kindesmissbrauch

Eltern wegen sexuellen Missbrauchs von Säugling vor Gericht

Der Junge ist zwei Monate alt, als seine Mutter und sein Vater ihn missbraucht haben sollen. Die dabei gefertigten Fotos verschicken sie an die Familie.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Im Landgericht wird gegen die Eltern eines Babys verhandelt. (Symbolbild)
    Im Landgericht wird gegen die Eltern eines Babys verhandelt. (Symbolbild) Foto: Johannes Eisele/dpa-Zentralbild/dpa

    Im Frankfurter Landgericht beginnt an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) ein Strafprozess gegen ein Elternpaar wegen des sexuellen Missbrauchs ihres zwei Monate alten Babys. Der 31-jährige Mann und die 28-jährige Frau sollen unter anderem fotografiert haben, wie sie den kleinen Jungen im Intimbereich in sexueller Weise anfassten. Die Bilder sollen sie auch an Familienmitglieder verschickt haben, diese sollen darauf amüsiert und mit vulgären Äußerungen reagiert haben.

    Das Elternpaar, das insgesamt vier Kinder hat, sitzt in Untersuchungshaft. Beide sind wegen des zum Teil schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes sowie Besitzes und Weitergabe von Kinderpornografie angeklagt. Die Dateien wurden bei einer Wohnungsdurchsuchung gefunden. Anlass hierfür war ein Ermittlungsverfahren wegen Sozialleistungsbetrug.

