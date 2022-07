"King of Stonks": Alles rund um Start, Besetzung und Handlung der neuen Netflix-Serie

Die Serie "King of Stonks" wird bald neu ins Netflix-Sortiment aufgenommen. Hier erfahren Sie alles rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung und dem Trailer der neuen Serie.

Die neue Serie "King of Stonks" feiert am 25. Juni auf dem Filmfest München ihre Premiere. Hinter der Serie stehen die Köpfe, die bereits die erfolgreichen Netflix-Hits "How to Sell Drugs Online (Fast)" und "Shiny Flakes" produziert haben.

Diesmal handelt es sich jedoch nicht um eine Doku oder eine auf einer wahren Begebenheit beruhenden Geschichte über Drogen. Stattdessen nehmen die Autoren von "King of Stonks" die Finanzbranche und die schmutzigen Geschäfte, die in ihr getätigt werden, ins Visier.

Wann geht "King of Stonks" an den Start?

Zum ersten Mal wird die Serie dem Publikum auf dem Filmfest in München am 25. Juni vorgestellt. Da die Veranstaltung jedoch der breiten Öffentlichkeit nicht umfangreich offensteht, müssen sich die meisten Fans noch bis zum 06. Juli gedulden. Ab diesem Zeitpunkt ist die Serie auf Netflix jederzeit für Kunden des Streamingdienstes verfügbar.

Folgen von "King of Stonks" im Überblick

Die Serie "King of Stonks" wird sechs Folgen in der ersten Staffel umfassen. Ob weitere Staffeln geplant sind, ist noch nicht bekannt. Die Folgen werden alle am 06. Juli 2022 auf Netflix veröffentlicht.

Das ist die Handlung von "King of Stonks"

Im Zentrum der Serie steht die Finanzbranche mit all ihren Klischees um schmierige Geschäfte und windige Geschäftsmänner. Dabei wird schonungslos gezeigt, zu welchen Abgründen eine Kombination aus toxischer Männlichkeit und dem Aufeinandertreffen egozentrischer Machtmenschen führt.

Die Aussage, dass der programmierer Felix Armand große Ziele hat, ist wohl noch eine gewaltige Untertreibung.Er möchte zum CEO des größten fintech-Unternehmens der Welt werden. Doch der Weg dorthin ist nicht gerade leicht. Mit zweifelhaften Geschäften kommt er diesem Ziel zwar näher, doch bereits in dem Moment, in dem das Unternehmen, für das er arbeitet, and die Börse geht, wird er mit den Konsequenzen seiner Geschäfte konfrontiert: Die Geldwäsche, die Internetpornographie und seine Anlegertäuschungen sorgen dafür, dass Felix alle Hände voll zu tun hat. Während er versucht, alles zu managen und auf seinem Weg zum Aufstieg voranzukommen, darf sich sein Chef im Rampenlicht ausruhen.

Doch auch Felix' Privatleben gerät durcheinander, als er sich in die Shortsellerin Sheila Williams verliebt.

Die Besetzung von "King of Stonks": Mit diesen Schauspielern wartet der Cast der Serie auf

"King of Stonks" ist eine weitere deutsche Netflix-Serie. Daher kann die Produktion der btf (bildundtonfabrik) mit einigen Schauspielern aufwarten, die dem heimischen Serienpublikum bekannt sein könnten. Das sind die Hauptdarsteller der Serie im Überblick:

Schauspieler Rolle Matthias Brandt Magnus Thomas Schubert Felix Larissa Sirah Herden Sheila Wilson Gonzalez Till Herrmann Rouven David Israel Ali Nino Porzio Vito Julian Marcel Sark Marco Eva Löbau Desirée Ali Salman Fabian Herrmann David Vormweg Milo

Noch kein Trailer zu "King of Stonks"

Bisher ist noch kein Trailer zu "King of Stonks" verfügbar. Wir veröffentlichten ihn an dieser Stelle, sobald es einen gibt.