Kingsman und Rambo: Diese Filme sind an Allerheiligen verboten

An Allerheiligen sollten theoretisch nur Filme im Kino gezeigt werden, die den "ernsten Charakter" des Feiertags wahren. Welche bei der Prüfung durchgefallen sind, lesen Sie hier.

Allerheiligen ist in einigen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag und gilt gleichzeitig auch als stiller Tag. An den Gedenktagen gelten besondere Regeln: Nicht nur werden öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen stark eingeschränkt, es gibt auch eine Liste an Filmen, die nicht gezeigt werden dürfen. Übrigens: Heidi gehört nicht dazu, die Info hält sich trotzdem hartnäckig.

Verbotene Filme an Allerheiligen – was hat es damit auf sich?

Allerheiligen gilt in vielen Bundesländern als ein sogenannter "stiller Tag". Sie sind in den einzelnen Feiertagsgesetzen der Länder festgehalten, müssen aber nicht unbedingt als gesetzliche Feiertage festgelegt sein. In Bayern gibt es im November beispielsweise nur einen gesetzlichen Feiertag, aber vier Stille Tage: Allerheiligen, Volkstrauertag, Buß- und Bettag und Totensonntag. An diesen Tagen dürfen bestimmte Filme nicht gezeigt werden, weil sie nicht dem "ernsten Charakter" – wie es in vielen Feiertagsgesetzen heißt – des Tages entsprechen. Das betrifft laut der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) allerdings nicht den Online-Bereich oder die Ausstrahlung im Fernsehen.

Verbotene Filme an Allerheiligen: Drohen Konsequenzen?

Die FSK ist dafür zuständig Filme zu prüfen und ein passendes Mindestalter festzulegen, prüft aber auch auf Anfrage, ob sie für eine Ausstrahlung an stillen Tagen geeignet sind. Die Prüfung muss beantragt werden, weshalb die Liste an verbotenen Filmen auch begrenzt ist. Bei der Liste der FSK handelt es sich nicht explizit um eine Verbotsliste, sie dient Veranstaltern aber als Richtlinie. Wer an einem stillen Feiertag Filme zeigt, die nicht mit der Feiertagsruhe in Einklang stehen, kann sich – so zumindest die Theorie – strafbar machen. Ob und wie solche Strafen umgesetzt werden ist natürlich fraglich, trotzdem ist in den Feiertagsgesetzen teilweise festgehalten, dass eine hohe Geldbuße drohen kann, wenn der Feiertagsschutz nicht eingehalten wird. Die FSK schreibt auf ihrer Internetseite: "Sicherlich diskussionswürdig ist, inwieweit diese Regelung insgesamt noch als zeitgemäß empfunden wird. Hier wären ein gesellschaftlicher Diskurs und der Gesetzgeber gefragt."

Welche Filme sind an Allerheiligen verboten?

Seit den 50er-Jahren werden Filme auf ihre Feiertagstauglichkeit geprüft. Laut der FSK wurden etwa dreißig Jahre lang mehr als die Hälfte der geprüften Filme als "nicht feiertagsfrei" eingestuft. Die Anzahl verringert sich seit den 90er-Jahren drastisch. Mittlerweile gibt es sogar Jahre, in denen kein einziger Film keine Freigabe bekommt. Seit 2016 kamen laut FSK insgesamt 16 Filme neu auf die Liste, darunter auch "Rambo: Last Blood" und "Kingsman – The Golden Circle". Hier der Überblick:

Jahr Filmtitel FSK Freigabe 2016 Evas Zorn ab 16 2016 Hardcore ab 18 2017 Das Belko Experiment ab 18 2017 Atomic Blonde ab 16 2017 Kingsman – The Golden Circle ab 16 2017 Die Misandristinnen ab 18 2017 Der Geschmack von Leben ab 18 2017 Camp ab 16 2018 The Strangers: Opfernacht ab 16 2019 LauF BaBy ab 16 2019 Rambo: Last Blood ab 18 2019 Blackout ab 18 2021 The Sadness ab 18 2022 Love, Sex and Pandemic ab 18 2023 Evil Dead Rise ab 18 2023 Sisu ab 18





Auch viele ältere Klassiker haben noch immer den Stempel "nicht feiertagsfrei". Hier eine Auswahl:

Jahr Filmtitel FSK Freigabe 1980 Mad Max ab 18 1980 Batman hält die Welt in Atem ab 6 1980 Die Nacht der lebenden Toten ab 18 1980 Bruce Lee ‐ Das Spiel des Todes ab 16 1980 Tanz der Vampire ab 16 1980 Monty Pythons ‐ Das Leben des Brian ab 16 1981 Didi Hallervorden ‐ Alles im Eimer ab 6 1981 Alien ‐ Die Saat des Grauens kehrt zurück ab 16 1982 Halloween II ‐ Das Grauen kehrt zurück ab 18 1982 Bruce Lee ‐ Der Unbesiegte ab 18 1983 Monty Pythons ‐ Der Sinn des Lebens ab 16 1984 Police Academy ... Dümmer als die Polizei erlaubt ab 12 1984 Ghostbusters ‐ Die Geisterjäger ab 12 1985 Der Terminator ab 18 1986 Highlander ‐ Es kann nur einen geben ab 16 1989 Nightmare on Elmstreet 4 ab 18 1990 Robocop II ab 18 1990 Halloween ‐ Die Nacht des Grauens ab 18 1992 Reservoir Dogs ab 18 2002 The Ring ab 18 2003 Jackass: The Movie ab 18 2008 Saw IV ab 18 2008 Ananas Express ab 16 2011 Final Destination 5 ab 18 2015 Hitman: Agent 47 ab 16

Irrtümer, die sich hartnäckig halten: Der Film "Heidi in den Bergen" ist gar nicht verboten

Häufig ist im Netz zu lesen, der Film "Heidi in den Bergen" sei nicht feiertagsfrei. Auf Anfrage teilte uns die FSK mit, dass der Film zwar zur Prüfung vorgelegt wurde, eine Freigabe für die stillen Feiertage aber nicht beantragt wurde. Deshalb wurde keine Entscheidung getroffen. In der Liste ist er trotzdem zu finden. Außerdem kann es sein, dass ein Film ursprünglich keine Feiertagsfreigabe erhalten hat, nach Wiedervorlage aber eine bekommt. So haben zum Beispiel die "Feuerzangenbowle" und "Mary Poppins" nachträglich eine Freigabe erhalten.