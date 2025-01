Daniel Brühl und Jude Law in Galapagos-Thriller «Eden»

Ein Thriller mit dem deutschen Schauspieler Daniel Brühl und Hollywood-Star Jude Law über Auswanderer auf den Galapagosinseln kommt in die deutschen Kinos. Zum Cast von «Eden» gehören auch die Schauspielerinnen, Ana de Armas, Sydney Sweeney und Vanessa Kirby.

Daneben ist der Österreicher Felix Kammerer («Im Westen Nichts Neues») in einer Rolle zu sehen. Regie führte der Oscar-Preisträger Ron Howard («A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn»). «Eden» basiert auf einer wahren Geschichte und soll am 3. April in die Kinos kommen.

Der Film erzählt von einem deutschen Ehepaar, das sich ab Ende der 1920er Jahre auf der Suche nach einem Leben frei von Konventionen auf der unbewohnten Galapagosinsel Floreana niederlässt. Andere Auswanderer folgen ihnen. Doch das Paradies wird für sie zur Hölle.