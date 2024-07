«Joker: Folie à Deux»-Trailer mit tanzender Lady Gaga

Wenige Monate vor dem Kinostart von «Joker: Folie à Deux» stimmt ein düsterer Trailer auf die Fortsetzung des preisgekrönten Thrillers «Joker» (2019) ein. Das Studio Warner Bros. veröffentlichte ein knapp dreiminütiges Video mit viel Musik und einem starken Zusammenspiel von Joaquin Phoenix und Lady Gaga. Zusammen tanzen sie zu einem Sinatra-Song und küssen sich, im Wechselspiel mit finsteren Szenen im Gefängnis und in den Straßen von Gotham City. «Joker: Folie à Deux» unter der Regie von Todd Phillips soll Anfang Oktober in die Kinos kommen.

Phoenix (49) kehrt in der Rolle des gescheiterten Komödianten Arthur Fleck zurück, der in «Joker» als Batman-Gegenspieler am Rande der Gesellschaft lebt. Jetzt ist er im Arkham Asylum eingesperrt. Lady Gaga (38, «A Star is Born») spielt die Figur Harley Quinn. Im Batman-Universum freundet sich Quinn in einer Anstalt mit dem psychisch kranken Joker an. Seit sie ihn zum ersten Mal gesehen habe, würde sie sich nicht mehr so alleine fühlen, sagt Quinn in dem Trailer zu dem gewalttätigen Fleck. Der Begriff «Folie à Deux» beschreibt eine psychische Störung, die von einem Betroffenen auf eine nahestehende Person übertragen wird. Mit seiner «Joker»-Rolle holte Phoenix 2020 den Oscar als bester Hauptdarsteller.

Lady Gaga spielt in «Joker: Folie à Deux» mit

Joaquin Phoenix holte mit seiner «Joker»-Rolle einen Oscar