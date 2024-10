Schon über eine Million sahen «Schule der magischen Tiere 3»

Der dritte Teil der «Schule der magischen Tiere»-Reihe hat in gut zehn Tagen schon mehr als eine Million Besucherinnen und Besucher vor die Kinoleinwand bewegt. Seit dem Kinostart am 26. September sahen mehr als 1,2 Millionen den Film, wie die Marketingagentur Just Publicity mitteilte. Damit sei das Werk der bisher zweiterfolgreichste deutsche Film des Jahres. Derzeit belegt er den ersten Platz der deutschen Kinocharts.

Die Vorgänger-Filme wurden 2022 und 2023 jeweils mit dem Deutschen Filmpreis in der Kategorie «Besucherstärkster Film» ausgezeichnet.

«Die Schule der magischen Tiere» ist eine Kinderbuchreihe von Margit Auer, die allein im deutschsprachigen Raum inzwischen mehr als zehn Millionen Mal verkauft worden sein soll. Es geht darin um eine Schule, in der jedem Kind ein magisches Tier zur Seite steht, das sprechen kann und bei Problemen hilft.

Der dritte Teil erzählt von der Rettung des Waldes, außerdem geht es um Mode. Neben Leonard Conrads, Emilia Maier, Luis Vorbach, Emilia Pieske, Loris Sichrovsky oder Lilith Johna sind auch erwachsene Schauspieler wie Justus von Dohnányi und Milan Peschel dabei.