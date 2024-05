Kiosk in Düsseldorf explodiert – drei Tote und zahlreiche Verletzte

In Düsseldorf ist in der Nacht auf Donnerstag ein Kiosk explodiert. Drei Menschen kamen ums Leben, zwei weitere wurden lebensgefährlich verletzt.

Auf der Grafenberger Allee in Düsseldorf ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.30 Uhr ein Kiosk explodiert. Wie die Rheinische Post berichtet, wurden durch die Wucht Trümmerteile meterweit geschleudert. Drei Menschen kamen laut der Feuerwehr ums Leben, zwei weitere schweben in Lebensgefahr, 16 weitere wurden verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht.

Düsseldorf: Nach Explosion von Kiosk greift Feuer auf weitere Etagen im Haus über

Als die Feuerwehr eintraf, hat der Kiosk bereits vollständig gebrannt. Die Flammen griffen von dem Kiosk im Erdgeschoss auf die weiteren Etagen des Mehrfamilienhauses über. Anwohner flüchteten auf Balkone auf der Rückseite des Wohnhauses. Die Feuerwehr rettete sie mithilfe von Leitern. Laut t-online haben die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle gebracht. Menschen aus den umliegenden Gebäuden, die ihre Wohnungen verlassen hatten, konnten wieder zurückkehren. Viele Straßen rund um den Unglücksort wurden gesperrt. Auch die Rheinbahn fährt nur eingeschränkt.

Die Ursache der Explosion ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu und zur Identifizierung der Toten dauern an. Derzeit laufen noch weitere Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude, die Feuerwehren sollen noch mehrere Stunden im Einsatz sein, hieß es.