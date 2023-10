Weltsynode: Alles bleibt offen

Plus Vier Wochen diskutierten Bischöfe und erstmals auch Laien über Reformanliegen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, stellt zum Abschluss fest: Es fehle an Mut zu Veränderungen.

Synoden sind das Instrument, das sich Papst Franziskus zur Veränderung der katholischen Kirche ausgesucht hat. Und ein bisschen wirkt es, als ob er Bischöfe und erstmals auch Laien zusammenkommen ließ, damit diese ihm Vorlagen geben für seine Reformvorstellungen. Veränderung soll, so sieht er das, nicht von oben durchgesetzt, sondern von unten angeschoben werden. Dass das schwierig und langwierig ist, war auch diesmal wieder zu beobachten.

Am Sonntag ging die jüngste, vier Wochen dauernde Bischofsversammlung mit einer Messe im Petersdom zu Ende. Den großen Reformdurchbruch brachte auch sie nicht. Gefordert wurde im Abschlussdokument unter anderem eine "stärkere Anerkennung und Aufwertung des Beitrags der Frauen" und die "Ausweitung der ihnen anvertrauten pastoralen Aufgaben" – ohne klar Stellung zur Option des Frauendiakonats zu beziehen.