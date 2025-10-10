Kirchweih Gersthofen 2025: Termine, Programm, Öffnungszeiten und Parkplätze - alle Infos

Die Kirchweih hat in Gersthofen eine lange Geschichte. Bereits 1910 wurde in der Stadt erstmals ein Volksfest gefeiert. Die Kirchweih in ihrer heutigen Form besteht seit 1951. Über die Jahrzehnte hat das Fest verschiedene Standorte durchlaufen – vom Platz hinter dem Rathaus über die Schubertstraße bis hin zum Rathausplatz. Seit 2024 ist der neue Festplatz an der Donauwörther Straße das Zuhause der Kirchweih.
Auch im Jahr 2025 wird die Kirchweih wieder stattfinden. Neben dem Festzelt mit Musik- und Rahmenprogramm gehört traditionell ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und gastronomischen Angeboten dazu.
Wie sind die Öffnungszeiten der Kirchweih in Gersthofen? Was steht auf dem Programm und wie funktioniert die Anfahrt und das Parken? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos gibt es hier.
Kirchweih in Gersthofen 2025: Termine - wann findet das Volksfest statt?
Die Kirchweih findet vom 10. bis 20. Oktober 2025 auf dem Festplatz nördlich der Thyssenstraße statt. Eröffnet wird sie am 10. Oktober um 17 Uhr mit Freibierausschank, Fahneneinzug und Bieranstich durch Bürgermeister Michael Wörle. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle Gersthofen sowie ab 20 Uhr The Jam’son.
Öffnungszeiten bei der Kirchweih in Gersthofen
Zum Fest gehört auch ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Buden, der an allen Tagen geöffnet ist. Er bietet Unterhaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Darüber hinaus ist auf dem Festplatz ein Festzelt aufgebaut, in dem an allen Kirchweihtagen ein abwechslungsreiches Programm stattfindet.
Eine Übersicht der Öffnungszeiten gibt es hier:
Vergnügungspark:
- Werktags ab 14 Uhr
- Sonntags ab 11 Uhr
Festzelt:
- Freitag, 10. Oktober 2025: 17 Uhr - 23.30 Uhr
- Samstag, 11. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr
- Sonntag, 12. Oktober 2025: 10 Uhr - 22 Uhr
- Montag, 13. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr
- Dienstag, 14. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr
- Mittwoch, 15. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr
- Donnerstag, 16. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr
- Freitag, 17. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr
- Samstag, 18. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr
- Sonntag, 19. Oktober 2025: 10 Uhr - 22.30 Uhr
- Montag, 20. Oktober 2025: 7 Uhr - 23 Uhr
Gersthofen, Kirchweih 2025: Das Programm - was ist geboten?
Im Festzelt, das von HABO’S Festschänke betrieben wird, ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm geplant. Es treten sowohl Blaskapellen als auch Party- und Rockbands auf. Zu den angekündigten Gruppen gehören unter anderem Blechblos’n – die bayrische Band, Saustoimusi und Frontal sowie die Stadtkapelle Gersthofen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Mottotage. Vorgesehen sind unter anderem der Abend der Vereine, ein Firmenabend, ein Kinder- und Familiennachmittag sowie der Maurermontag, an dem das Festzelt bereits am Morgen öffnet.
Im Zeitraum vom 13. bis 18. Oktober 2025 findet ein Fußball-Dart-Turnier mit verschiedenen Wettbewerben statt. Dazu zählen ein Firmencup, Hobby Cup, Kids Cup, Eishockey Cup, Mädels Cup und das Finale. Für die Teilnahme ist weiterhin eine Anmeldung möglich.
Eine Übersicht zu den genauen Programmpunkten finden Sie hier:
Freitag, 10. Oktober 2025
- 17 Uhr: Freibierausschank am neuen Festplatz Gersthofen, Standkonzert mit dem Spielmannszug und dem Musikverein Batzenhofen
- 17 Uhr: Zeltöffnung (nur Essen und alkoholfreie Getränke)
- 18 Uhr: Fahneneinzug in das Festzelt und Bieranstich durch Michael Wörle, Erster Bürgermeister
- 18 Uhr – 19.45 Uhr: Stadtkapelle Gersthofen (Blasmusik)
- 20 Uhr – 23.30 Uhr: The Jam’son
Samstag, 11. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zeltöffnung
- 13 Uhr – 18 Uhr: Schwäbische Musikanten
- 19 Uhr – 23 Uhr: Frontal
- 21 Uhr: Brillantfeuerwerk
Sonntag, 12. Oktober 2025
- 10 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen
- 10 Uhr – 13.45 Uhr: Musikverein Batzenhofen
- 14 Uhr – 17 Uhr: Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen und der Trachtenkapelle Hirblingen
- 18 Uhr – 22 Uhr: Saustoimusi
Montag, 13. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zelteröffnung
- 19 Uhr - 22.30 Uhr: Italienischer Abend mit Domenico Salerno
Dienstag, 14. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zelteröffnung
- 14 Uhr – 18 Uhr: Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Gersthofen
- 19 Uhr – 22.30 Uhr: Abend der Vereine mit Spiel und Spaß
- 19 Uhr – 22.30 Uhr: Shout
Mittwoch, 15. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zeltöffnung
- 14.30 Uhr – 17 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und Aktionen Musik: Sing- und Musikschule Gersrhofen
- 19 Uhr – 22.30 Uhr: Blechblos’n – die bayrische Band
Donnerstag, 16. Oktober 2025
- 12 Uhr Zeltöffnung
- 19 Uhr – 22.30 Uhr: VoiGams
Freitag, 17. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zeltöffnung
- 19 Uhr – 23 Uhr: Dirndlalarm
Samstag, 18. Oktober 2025
- 12 Uhr: Zeltöffnung
- 13 Uhr – 18 Uhr: Schwäbische Musikanten
- 19 Uhr – 23 Uhr: Leck O’ Mio
Sonntag, 19. Oktober 2025
- 10 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen
- 10 Uhr – 14 Uhr: Trachtenkapelle Hirblingen
- 14 Uhr – 18 Uhr: Big Band der Sing- und Musikschule Gersthofen
- 19 Uhr – 22.30 Uhr: d’Hundskrippln
Montag, 20. Oktober 2025
- 07 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen
- 07 Uhr – 11 Uhr: Gersthofer Schwob’n Deifi
- 11.30 Uhr – 14.30 Uhr: Wonderdocs
- 14 Uhr: Bayrische Meisterschaft im Maßkrugstemmen
- 15 Uhr – 18.30 Uhr: Leck O’ Mio
- 19 Uhr – 23 Uhr: Troglauer
Kirchweih in Gersthofen: Die Schausteller sind 2025 dabei
Ein zentraler Anziehungspunkt der Kirchweih in Gersthofen ist der Vergnügungspark auf dem Festplatz. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Fahrgeschäfte, darunter ein Riesenrad und der Autoscooter. Ergänzt wird das Angebot durch klassische Spielbuden wie Dosenwerfen oder einen Schießstand, an dem sich die Gäste ausprobieren können. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mehrere Imbiss- und Verkaufsstände bieten verschiedene Speisen und Getränke an.
Hier finden Sie eine Übersicht der Schausteller, die in diesem Jahr vertreten sind:
Unterhaltung:
- Autoscooter: Schaustellerbetrieb Johannes Braun
- Break-Dance: Johann Sonntag
- Dosenwerfen: Luise Schubert
- Greifer: Schaustellerbetrieb Springer-Diebold
- Kinderkarussell: Schaustellerbetriebe Haas & Ortner
- Riesenrad: Familie Zettl
- Schießstand: Schaustellerbetrieb Jeannette Lettner
- Trampolin: Vergnügungsbetrieb Kranz
- Verlosung: Schaustellerbetrieb Springer-Diebold
Kulinarik:
- Crepes, Baumstriezel: Hexenküche, Nadine Lang
- Imbiss-Wagen: HABO’S
- Steckerl-Fisch: Fischbraterei Meeß
- Süßwaren: Michael Gail
Kirchweih in Gersthofen 2025: Anfahrt und Parken
Für die Anreise empfiehlt der Veranstalter, öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder den Fußweg zu nutzen, da nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Festplatz ist gut über die Bushaltestellen „Berliner Straße“ und „Thyssenstraße Ost“ erreichbar. Ein Busshuttle wird am 14. Oktober 2025, dem Abend der Vereine, eingesetzt. Abfahrt ist um 18.30 Uhr in Rettenbergen, die Rückfahrt erfolgt um 22.45 Uhr ab der Haltestelle „Am Ballonstartplatz“.
Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Festgeländes, dieses ist jedoch nur aus nördlicher Richtung zu erreichen. Weitere Stellflächen gibt es in der Friedhofstraße, ca. fünf Gehminuten entfernt, in der Thyssenstraße, auch etwa fünf Minuten sowie in der Röntgenstraße und Henleinstraße, beide jeweils 10 Minuten Fußweg entfernt. An der Donauwörther Straße und entlang der Rettungswege gilt Parkverbot. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Anweisungen des Ordnungspersonals sowie der Beschilderung vor Ort zu folgen, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten.
