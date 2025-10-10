Kirchweih Gersthofen 2025: Termine, Programm, Öffnungszeiten und Parkplätze - alle Infos

Die Kirchweih hat in Gersthofen eine lange Geschichte. Bereits 1910 wurde in der Stadt erstmals ein Volksfest gefeiert. Die Kirchweih in ihrer heutigen Form besteht seit 1951. Über die Jahrzehnte hat das Fest verschiedene Standorte durchlaufen – vom Platz hinter dem Rathaus über die Schubertstraße bis hin zum Rathausplatz. Seit 2024 ist der neue Festplatz an der Donauwörther Straße das Zuhause der Kirchweih.

Auch im Jahr 2025 wird die Kirchweih wieder stattfinden. Neben dem Festzelt mit Musik- und Rahmenprogramm gehört traditionell ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und gastronomischen Angeboten dazu.

Wie sind die Öffnungszeiten der Kirchweih in Gersthofen? Was steht auf dem Programm und wie funktioniert die Anfahrt und das Parken? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos gibt es hier.

Kirchweih in Gersthofen 2025: Termine - wann findet das Volksfest statt?

Die Kirchweih findet vom 10. bis 20. Oktober 2025 auf dem Festplatz nördlich der Thyssenstraße statt. Eröffnet wird sie am 10. Oktober um 17 Uhr mit Freibierausschank, Fahneneinzug und Bieranstich durch Bürgermeister Michael Wörle. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Stadtkapelle Gersthofen sowie ab 20 Uhr The Jam’son.

Öffnungszeiten bei der Kirchweih in Gersthofen

Zum Fest gehört auch ein Vergnügungspark mit Fahrgeschäften und Buden, der an allen Tagen geöffnet ist. Er bietet Unterhaltung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Darüber hinaus ist auf dem Festplatz ein Festzelt aufgebaut, in dem an allen Kirchweihtagen ein abwechslungsreiches Programm stattfindet.

Eine Übersicht der Öffnungszeiten gibt es hier:

Vergnügungspark:

Werktags ab 14 Uhr

Sonntags ab 11 Uhr

Festzelt:

Freitag, 10. Oktober 2025: 17 Uhr - 23.30 Uhr

Samstag, 11. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr

Sonntag, 12. Oktober 2025: 10 Uhr - 22 Uhr

Montag, 13. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr

Dienstag, 14. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr

Mittwoch, 15. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr

Donnerstag, 16. Oktober 2025: 12 Uhr - 22.30 Uhr

Freitag, 17. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr

Samstag, 18. Oktober 2025: 12 Uhr - 23 Uhr

Sonntag, 19. Oktober 2025: 10 Uhr - 22.30 Uhr

Montag, 20. Oktober 2025: 7 Uhr - 23 Uhr

Gersthofen, Kirchweih 2025: Das Programm - was ist geboten?

Im Festzelt, das von HABO’S Festschänke betrieben wird, ist ein abwechslungsreiches Musikprogramm geplant. Es treten sowohl Blaskapellen als auch Party- und Rockbands auf. Zu den angekündigten Gruppen gehören unter anderem Blechblos’n – die bayrische Band, Saustoimusi und Frontal sowie die Stadtkapelle Gersthofen. Darüber hinaus gibt es verschiedene Mottotage. Vorgesehen sind unter anderem der Abend der Vereine, ein Firmenabend, ein Kinder- und Familiennachmittag sowie der Maurermontag, an dem das Festzelt bereits am Morgen öffnet.

Im Zeitraum vom 13. bis 18. Oktober 2025 findet ein Fußball-Dart-Turnier mit verschiedenen Wettbewerben statt. Dazu zählen ein Firmencup, Hobby Cup, Kids Cup, Eishockey Cup, Mädels Cup und das Finale. Für die Teilnahme ist weiterhin eine Anmeldung möglich.

Eine Übersicht zu den genauen Programmpunkten finden Sie hier:

Freitag, 10. Oktober 2025

17 Uhr: Freibierausschank am neuen Festplatz Gersthofen, Standkonzert mit dem Spielmannszug und dem Musikverein Batzenhofen

17 Uhr: Zeltöffnung (nur Essen und alkoholfreie Getränke)

18 Uhr: Fahneneinzug in das Festzelt und Bieranstich durch Michael Wörle, Erster Bürgermeister

18 Uhr – 19.45 Uhr: Stadtkapelle Gersthofen (Blasmusik)

20 Uhr – 23.30 Uhr: The Jam’son

Samstag, 11. Oktober 2025

12 Uhr: Zeltöffnung

13 Uhr – 18 Uhr: Schwäbische Musikanten

19 Uhr – 23 Uhr: Frontal

21 Uhr: Brillantfeuerwerk

Sonntag, 12. Oktober 2025

10 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

10 Uhr – 13.45 Uhr: Musikverein Batzenhofen

14 Uhr – 17 Uhr: Trachtennachmittag mit dem Heimat- und Volkstrachtenverein Gersthofen und der Trachtenkapelle Hirblingen

18 Uhr – 22 Uhr: Saustoimusi

Montag, 13. Oktober 2025

12 Uhr: Zelteröffnung

19 Uhr - 22.30 Uhr: Italienischer Abend mit Domenico Salerno

Dienstag, 14. Oktober 2025

12 Uhr: Zelteröffnung

14 Uhr – 18 Uhr: Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Gersthofen

19 Uhr – 22.30 Uhr: Abend der Vereine mit Spiel und Spaß

19 Uhr – 22.30 Uhr: Shout

Mittwoch, 15. Oktober 2025

12 Uhr: Zeltöffnung

14.30 Uhr – 17 Uhr: Kinder- und Familiennachmittag mit vergünstigten Preisen, Kinderschnitzeljagd und Aktionen Musik: Sing- und Musikschule Gersrhofen

19 Uhr – 22.30 Uhr: Blechblos’n – die bayrische Band

Donnerstag, 16. Oktober 2025

12 Uhr Zeltöffnung

19 Uhr – 22.30 Uhr: VoiGams

Freitag, 17. Oktober 2025

12 Uhr: Zeltöffnung

19 Uhr – 23 Uhr: Dirndlalarm

Samstag, 18. Oktober 2025

12 Uhr: Zeltöffnung

13 Uhr – 18 Uhr: Schwäbische Musikanten

19 Uhr – 23 Uhr: Leck O’ Mio

Sonntag, 19. Oktober 2025

10 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

10 Uhr – 14 Uhr: Trachtenkapelle Hirblingen

14 Uhr – 18 Uhr: Big Band der Sing- und Musikschule Gersthofen

19 Uhr – 22.30 Uhr: d’Hundskrippln

Montag, 20. Oktober 2025

07 Uhr: Zeltöffnung und Weißwurstfrühschoppen

07 Uhr – 11 Uhr: Gersthofer Schwob’n Deifi

11.30 Uhr – 14.30 Uhr: Wonderdocs

14 Uhr: Bayrische Meisterschaft im Maßkrugstemmen

15 Uhr – 18.30 Uhr: Leck O’ Mio

19 Uhr – 23 Uhr: Troglauer

Kirchweih in Gersthofen: Die Schausteller sind 2025 dabei

Ein zentraler Anziehungspunkt der Kirchweih in Gersthofen ist der Vergnügungspark auf dem Festplatz. Dort erwarten die Besucherinnen und Besucher verschiedene Fahrgeschäfte, darunter ein Riesenrad und der Autoscooter. Ergänzt wird das Angebot durch klassische Spielbuden wie Dosenwerfen oder einen Schießstand, an dem sich die Gäste ausprobieren können. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Mehrere Imbiss- und Verkaufsstände bieten verschiedene Speisen und Getränke an.

Hier finden Sie eine Übersicht der Schausteller, die in diesem Jahr vertreten sind:

Unterhaltung:

Autoscooter: Schaustellerbetrieb Johannes Braun

Break-Dance: Johann Sonntag

Dosenwerfen: Luise Schubert

Greifer: Schaustellerbetrieb Springer-Diebold

Kinderkarussell: Schaustellerbetriebe Haas & Ortner

Riesenrad: Familie Zettl

Schießstand: Schaustellerbetrieb Jeannette Lettner

Trampolin: Vergnügungsbetrieb Kranz

Verlosung: Schaustellerbetrieb Springer-Diebold

Kulinarik:

Crepes, Baumstriezel: Hexenküche, Nadine Lang

Imbiss-Wagen: HABO’S

Steckerl-Fisch: Fischbraterei Meeß

Süßwaren: Michael Gail

Kirchweih in Gersthofen 2025: Anfahrt und Parken

Für die Anreise empfiehlt der Veranstalter, öffentliche Verkehrsmittel, das Fahrrad oder den Fußweg zu nutzen, da nur begrenzte Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Der Festplatz ist gut über die Bushaltestellen „Berliner Straße“ und „Thyssenstraße Ost“ erreichbar. Ein Busshuttle wird am 14. Oktober 2025, dem Abend der Vereine, eingesetzt. Abfahrt ist um 18.30 Uhr in Rettenbergen, die Rückfahrt erfolgt um 22.45 Uhr ab der Haltestelle „Am Ballonstartplatz“.

Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Nähe des Festgeländes, dieses ist jedoch nur aus nördlicher Richtung zu erreichen. Weitere Stellflächen gibt es in der Friedhofstraße, ca. fünf Gehminuten entfernt, in der Thyssenstraße, auch etwa fünf Minuten sowie in der Röntgenstraße und Henleinstraße, beide jeweils 10 Minuten Fußweg entfernt. An der Donauwörther Straße und entlang der Rettungswege gilt Parkverbot. Besucherinnen und Besucher werden gebeten, den Anweisungen des Ordnungspersonals sowie der Beschilderung vor Ort zu folgen, um einen geordneten Ablauf zu gewährleisten.