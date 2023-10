Kirchweih Hilzingen 2023 heute am 16.10: Programm, Termin und Anfahrt

Das Kirchweihfest Hilzingen findet am dritten Wochenende im Oktober 2023 statt. Alle Infos zu Programm, Terminen und Anfahrt finden Sie hier.

In Hilzingen wird die Kirchweih 2023 gefeiert. Dieses Fest erstreckt sich über vier Tage und findet immer am dritten (langen) Wochenende im Oktober statt. Es beinhaltet ein lebhaftes Zeltfest sowie Aktivitäten auf dem weitläufigen Freigelände, eine Gewerbeschau und eine weltweit anerkannte Kunstausstellung. Schulen und Vereine bieten verschiedene Angebote an, und die Partnerstadt Lizzano aus Belvedere, Italien, beteiligt sich aktiv an den Feierlichkeiten.

Das jährliche Kirchweih- und Erntedankfest wird in der Barockkirche St. Peter- und Paul-Kirche gefeiert und umfasst die festliche Dekoration mit Erntedankschmuck. Die Feierlichkeiten werden von einem Krämermarkt, einer Kunstausstellung mit internationalen Künstlern und einer Vielzahl von Veranstaltungen und Aktivitäten begleitet.

Hier finden Sie Infos rund um Termine, Programm und Anfahrt für die Kirchweih 2023.

Termine der "Kirchweih Hilzingen 2023" ab dem 13.10.23

Das Kirchweih- und Erntedankfest findet traditionell am dritten Wochenende des Oktobers statt. Dieses Jahr ist das das dritte Wochenende vom Freitag, 13. Oktober, bis zum Montag, 16. Oktober 2023.

Programm für "Kirchweih Hilzingen 2023" ab dem 13.10.23

Im Folgenden finden Sie eine Überblick über das Programm für die "Kirchweih Hilzingen 2023". Für die Abendveranstaltungen am Freitag und Samstag benötigt man ein Eintrittsbändel. Dieses kann man an dem jeweiligen Tag ab 17 Uhr persönlich vor dem Festzelt erwerben. Für die Veranstaltungen am Sonntag und Montag wird kein Eintrittsbändel gebraucht.

Freitag, 13. Oktober:

18.00 Uhr Stadtkapelle Fridingen

21.00 Uhr Partyband Alarm

Ab 17.30 Uhr warme Küche

Samstag, 14. Oktober:

13.30 Uhr: Seniorenblasorchester Schwarzwald-Baar

16.00 Uhr: Bürgermüsik Insel Reichenau

21.00 Uhr: VIPS Partyband

Ab 11 Uhr durchgehend warme Küche

Sonntag, 15. Oktober:

11.00 Uhr: Musikverein Watterdingen-Weil

14.00 Uhr: Musikverein Überlingen am Ried

am Ried 16.30 Uhr: Musikverein Büsslingen

Ab 11 Uhr durchgehend warme Küche

Montag, 16. Oktober:

15.00 Uhr: Verbands-Ehrenmitglieder-Orchester Hegau-Bodensee

19.00 Uhr: Die Lausbuba

Ab 11 Uhr durchgehend warme Küche

Anfahrt zur "Kirchweih Hilzingen 2023": So finden Sie das Kirchweihzelt

Zur Kirchweih in Hilzingen kommt man in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Hilzingen ist mit den Buslinien 300, 302 und 404 ganz unkompliziert vom Bahnhof in Singen aus in unter einer Viertelstunde zu erreichen. Beim Verkehrsverbund Helgau-Bodensee kann man sich die beste Route vom individuellen Startpunkt aus anzeigen lassen.

300 (ab Bahnhof Singen)

302 (Singen - Hilzingen - Engen)

- Engen) 404 (Singen - Gottmadingen - Hilzingen )

Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Kirchweih mit dem Auto über die B314 zu erreichen. Sie können das Kirchweihzelt bequem über Ihr Navi unter dieser Adresse finden: