Sind Kirschen gut zum Abnehmen?

Gerade im Sommer ist für viele Menschen eine Badehosen- oder Bikinifigur erstrebenswert - und das nicht nur für den nächsten Urlaub oder Freibadbesuch. Also sind Bewegung und die richtige Ernährung unerlässlich.

Auch Schwimmen kann dazu beitragen, in Form zu kommen und überflüssige Pfunde abzuwerfen. Andere Sportarten wie Joggen oder Radfahren haben ebenfalls positive Effekte. Gleiches gilt für einen Spaziergang.

Hinsichtlich der Ernährung schwören viele Menschen, die abnehmen wollen, auf eine der zahllosen Diät-Optionen. Dabei kommt es nicht immer nur darauf an, was auf den Teller kommt, sondern auch wann es dort landet. Dieser Artikel beschäftigt sich mit der Frage, ob auch der Konsum von Kirschen beim Abnehmen hilft.

Kirschen: Was gibt es über sie zu wissen?

Das Gesundheitsmagazin der AOK informiert: Kirschen aus regionalem Anbau gibt es von Juni bis August - also in den Sommermonaten. Demnach verputzt jeder Deutsche im Schnitt 2,2 Kilogramm davon im Jahr.

Es wird davor gewarnt, die Kirschkerne mitzuessen, weil diese Blausäure enthalten. Zwar besteht demnach kein großes gesundheitliches Risiko, da die Kerne nicht verdaut werden, aber sicher ist sicher.

Unterschieden wird zwischen den oft frisch und unverarbeitet konsumierten Süßkirschen und den eher zum Kompott, zu Konfitüren, zu Kuchen oder zu Aufläufen verarbeiteten Sauerkirschen. Während Süßkirschen vor allem im Juni und im Juli geerntet werden, ist die Zeit der Sauerkirschen im Juli und im August.

Kirschen: Sind sie gesund?

Kirschen besitzen viele wichtige Nährstoffe, wie die AOK schreibt. Dazu zählen Vitamin A, Vitamin C, B-Vitamine, Folsäure, Kalium, Kalzium, Magnesium und Eisen. Der Vitamin-A-Gehalt ist bei Sauerkirschen mehr als sechsmal so hoch wie bei Süßkirschen, der Kalziumanteil bei Süßkirschen rund doppelt so hoch wie bei Sauerkirschen.

Auch Fruchtzucker ist in Kirschen enthalten. Bei Süßkirschen sind es 13 Gramm pro 100 Gramm, bei Sauerkirschen etwa zehn Gramm. Zudem bringen es Süßkirschen auf gut 60 Kilokalorien pro 100 Gramm und Sauerkirschen auf rund 50 Kilokalorien. Diese Werte werden aber von den oben genannten positiven Inhaltsstoffen mehr als aufgewogen, sodass der Verzehr von Kirschen zu empfehlen ist.

Hinzu kommen sekundäre Pflanzenstoffe wie Phenolsäuren, Flavonoide und die Pflanzenfarbstoffe Anthocyane. Sie gelten als antioxidativ und sollen das Risiko für die Entstehung von Krebserkrankungen senken. Polyphenole und Anthocyane wirken zudem entzündungshemmend. Diese positiven Effekte kommen laut der AOK jedoch nur bei einer ausgewogenen Ernährung mit viel Obst und Gemüse zur Geltung.

Kirschen: Sind sie gut zum Abnehmen?

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) betont auf Nachfrage unserer Redaktion, dass sich die Kalorienzufuhr leichter in den Griff bekommen lässt, wenn die Energiedichte der Nahrung gering ist. Denn solche Lebensmittel könnten in größeren Mengen konsumiert werden, was zu einer Sättigung beiträgt. Folglich fallen das Abnehmen und das Halten des Gewichts leichter.

Die Energiedichte von Süß- und Sauerkirschen liegt demnach bei 0,6 Kilokalorien, bei ungesüßter Sauerkirschenkonserve aus dem Glas sind es 0,3. 100 Gramm frische Kirschen liefern im Schnitt 64 Kilokalorien Energie. Hauptnährstoff sind mit 13 Gramm pro 100 Gramm einfache Kohlenhydrate.

Allgemein gilt: Natrium, Kalium und Chlorid regeln den Wasserhaushalt im Körper, indem sie die Gewebespannung aufrechterhalten. Natrium und Chlorid binden dabei das Wasser im Gewebe, während Kalium ein Ausschwemmen von Wasser aus den Zellen fördert. Die DGE stellt fest: „Daher ist ein hoher Anteil an Obst und Gemüse beim Abnehmen ebenfalls günstig.“

Empfohlen werden mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Eine Portion entspricht dabei ungefähr einer Handvoll.

Beim Einkauf von Kirschen sollte auf unbeschädigte Früchte geachtet werden. Da sie reif geerntet werden, sind sie nicht allzu lange haltbar. Deshalb sollten Kirschen bald verzehrt oder weiterverarbeitet werden. Wichtig: Der kleine grüne Stiel sollte noch an der Frucht sein, denn ohne ihn „blutet die Kirsche aus“. In diesem Fall können leichter Pilze und Bakterien eindringen und die Kirsche gammelt.

Vor dem Verzehr sollten die Kirschen kalt abgespült werden. Im Kühlschrank sind sie maximal zwei bis drei Tage haltbar. Außerhalb der Saison können auch ungesüßte Tiefkühlprodukte eine Alternative sein.

Die DGE weist aber auch darauf hin, dass für eine dauerhafte Gewichtsabnahme auch täglich etwa 30 bis 60 Minuten körperliche Aktivität nötig sind.

Übrigens: Es gibt eine Obergrenze an Kalorien, die man zu sich nehmen sollte, wenn man abnehmen will. Binnen einer Woche kann ein Mensch bis zu einem Kilo abnehmen.