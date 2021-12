"Kitchen Impossible": Alle Infos zum Duell von Tim Mälzer gegen Monika Fuchs

Heute läuft "Kitchen Impossible" mit dem Duell Tim Mälzer gegen Monika Fuchs. Alle Infos rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung haben wir hier zusammen gefasst.

" Kitchen Impossible" kehrt in Duell-Form zurück. Mitte Dezember treten wieder zwei Spitzen-Köche gegeneinander an: Tim Mälzer und Monika Fuchs. Sie ist bereits 83 Jahre alt, aber steht immer noch fleißig in der Küche. Immer freitags bewirtet sie über 20 Gäste und hat außerdem - fortschrittlich wie sie ist - einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem sie Koch-Videos zeigt. Sie ist eine der ältesten YouTuberinnen Deutschlands.

Bei "Kitchen Impossible" stellt sie sich der Herausforderung und will dem Sterne-Koch zeigen, dass sie es auch noch mit ihren über 80 Jahren mit ihm aufnehmen kann. Er bekommt seine schwarze Box in Berlin, sie bekommt zwei Gerichte in Hamburg serviert.

Sie möchten wissen, wann und wie Sie die neue Folge des Koch-Duells im Fernsehen anschauen können? Dann sind Sie hier genau richtig. In unserem folgenden Artikel haben wir alle Informationen rund um Sendetermin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung für Sie zusammen gefasst.

Video: kabel eins

Sendetermin: Wann läuft "Kitchen Impossible" mit Tim Mälzer gegen Monika Fuchs im TV?

Der TV-Termin für das Duell bei "Kitchen Impossible" ist festgelegt auf den heutigen Sonntag, den 12. Dezember 2021. Ausgestrahlt wird die Sendung zur Prime-Time, um 20.15 Uhr bei VOX.

"Kitchen Impossible": Übertragung im TV und Stream

Übertragen wird das Koch-Duell zwischen den beiden Köchen Tim Mälzer und Monika Fuchs vom Free-TV-Sender VOX. Hier werden alle "Kitchen Impossible"-Folgen gezeigt. RTL+ zeigt "Kitchen Impossible" außerdem im Stream.

Die Kosten für ein Abonnement liegen derzeit bei 4,99 Euro im Monat.

Tim Mälzer gegen Monika Fuchs: Wiederholung von "Kitchen Impossible"

Auf RTL+ steht "Kitchen Impossible" außerdem im Nachhinein in der Wiederholung, sollten Sie die Sendung verpasst haben, zum Ansehen zur Verfügung.

Falls Sie außerdem heute Abend keine Zeit haben sollten, haben Sie die Möglichkeit, die Folge auch schon vorher zu sehen. Seit sieben Tagen gibt es das Koch-Duell zwischen Tim Mälzer und Monika Fuchs bei dem Streaming-Dienst auf Abruf.

"Kitchen Impossible": Das ist Tim Mälzer

Am 22. Januar 1971 wurde der Sterne-Koch in Elmshorn, einer Stadt in Schleswig Holstein, geboren. Im Jahr 1992, nach seinem Zivildienst absolvierte der heute 40-jährige seine Ausbildung zum Koch in einem Hamburger Hotel. Seitdem ging es mit seiner Karriere stets bergauf. So war Tim Mälzer beispielsweise in London tätig, wo er unter anderem für den damals noch unbekannten Jamie Oliver arbeitete.

Seit 2003 ist Mälzer mit seinen Kochkünsten auch im deutschen Fernsehen zu sehen. Seine erste Kochsendung "Schmeckt nicht, gib's auf" wurde sogar zwei Mal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. In den verschiedensten Shows wie "Dittsche", "The Taste" und "Ready to beef!" war er bereits zu sehen - als Teilnehmer, Darsteller oder Moderator. Seit Februar 2016 läuft seine Sendung "Kitchen Impossible" bei VOX.

