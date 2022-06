Mann schießt aus Fenster um sich und trifft Polizisten – Warnung der Polizei Saarland

Im Saarland läuft ein Großeinsatz der Polizei. Ein Mann soll aus einem Fenster auf Menschen schießen. Entwarnung gibt es noch nicht.

Im Saarland gibt es einen großen Polizeieinsatz. In Klarenthal, in der Nähe von Saarbrücken, lief offenbar ein Einsatz aus dem Ruder, ein Mann verbarrikadierte sich in seiner Wohnung und eröffnete das Feuer. Laut der Polizei Saarland wurde dabei ein SEK-Beamter schwer verletzt. In Lebensgefahr soll er aber nicht schweben.

Einsatz der Waffenbehörde läuft aus dem Ruder

Die Polizei gab an, dass die Beamten vor Ort waren, um die Amts- und Vollzugshilfe der Waffenbehörde der Stadt Saarbrücken zu unterstützen. Die Waffenbehörde hatte sich demnach um 8.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Wilhelmstraße im Saarbrücker Stadtteil Klarenthal begeben. Ihr Ziel war laut Bild die Wohnung eines 67 Jahre alten Mannes.

Aus bislang ungeklärten Umständen lief der Einsatz aus dem Ruder. Der Bewohner verbarrikadierte sich daraufhin in seiner Wohnung und schoss aus dem Fenster. Dabei traf er den Beamten; eine Beamtin wurde zudem durch Glassplitter verletzt.

Schüsse aus Fenster: Polizei Saarland warnt Bürger in Klarenthal im Bereich Wilhelmstraße

Die Situation ist noch nicht unter Kontrolle. Der Täter soll sich noch im Gebäude befinden und aus einem Fenster im Bereich Wilhelmstraße und Warndtstraße schießen. Die Polizei Saarland warnt alle Anwohnerinnen und Anwohner zur Vorsicht. Sie sollten ihre Häuser und Wohnungen nicht verlassen und von den Fenstern wegbleiben.

Der Großeinsatz der Polizei läuft weiter, der Bereich ist weiträumig abgesperrt. Die Hintergründe der Tat sind unterdessen noch völlig unklar. In Kürze wird es eine Pressemitteilung der Polizei Saarland geben. "Noch gibt es keine Entwarnung", stellte eine Polizeisprecherin klar.

Polizeieinsatz in Saarbrücken: Polizei berichtet von erneutem Schusswechsel

Um 10.28 twitterte die Polizei Saarland, dass es zu einem erneuten Schusswechsel zwischen dem Mann und der Polizei gekommen ist. Das Haus des 67-Jährigen ist mittlerweile von Scharfschützen umzingelt wurden. Auch eine halbe Stunde später konnte noch keine Entwarnung gegeben werden.

Im Gegenteil: "Aktuell fallen erneut gezielte Schüsse auf die Polizeiabsperrung und die Polizeifahrzeuge! Halten Sie sich von der Örtlichkeit fern!", twitterte die Polizei um 10.57 Uhr.