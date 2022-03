"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell": Kandidaten, Sendetermin und Übertragung

"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" läuft wieder im Ersten. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Kandidaten, Sendetermin, Übertragung im TV oder Stream und zur Wiederholung.

Auch im März heißt es wieder: "Klein gegen Groß - Auf los geht's los!". Das Spielprinzip der Show ist denkbar einfach: Kinder aus der ganzen Welt, die alle ein Alter zwischen fünf und 14 Jahren haben und eine besondere Fähigkeit besitzen, fordern prominente Erwachsene zu einem direkten Duell heraus.

Vor jedem Duell werden die Kinder und deren Talente in einem Einspieler kurz vorgestellt. Anschließend tippen die übrigen prominenten Gäste auf den Ausgang des jeweiligen Zweikampfs und können so den Abend über Punkte erspielen. Der Prominente, der am Ende der Sendung die meisten Punkte auf seinem Konto vorweisen kann, erhält als Gewinn ein Preisgeld in Höhe von 30.000 Euro und darf dieses für einen wohltätigen Zweck seiner Wahl ausgeben.

Wann wird die neueste Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" ausgestrahlt? Welche prominenten Gäste sind dieses Mal mit von der Partie? Und wo gibt es Wiederholungen der Sendung zu sehen? In diesem Artikel erfahren Sie mehr zum Sendetermin, zur Übertragung, den Kandidaten, Wiederholungen und dem Moderator von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell".

Sendetermin: Wann läuft "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell"?

"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" geht am 12. März 2022 in der ARD die nächste Runde. Los geht es zur Primetime um 20.15 Uhr. Die Sendung dauert insgesamt drei Stunden.

Übertragung: So sehen Sie "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" im TV und Stream

"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" läuft im Free-TV beim öffentlich-rechtlichen Sender ARD. Neben der Ausstrahlung im Fernsehen kann die Show auch zeitgleich im Stream des ARD mitverfolgt werden. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.

Kandidaten: Diese Promis sind bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" dabei

Zwölf prominente Persönlichkeiten treten in der neusten Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" am 12. März 2022 an. Mit dabei sind:

Sängerin Mel B

Model Toni Garrn

Sänger Wincent Weiss

Fußballspieler Matthias Ginter

Schauspielerin Adele Neuhauser

Kabarettist Emil Steinberger

Geiger David Garrett

Eiskunstläuferin Aljona Savchenko

Moderator Ralph Caspers

Autor Armin Maiwald

Quizspieler Thorsten Zirkel

Schauspieler Jan Josef Liefers

Moderator: Kai Pflaume moderiert "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell"

"Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" wird wie immer von Showmaster Kai Pflaume moderiert. Pflaume kam am 27. Mai 1967 in Halle an der Saale zur Welt. Seinen ersten Auftritt im TV hatte der Vater zweier Söhne im Jahr 1993. Allerdings nicht als Moderator, sondern als Kandidat der Sendung "Herzblatt".

Als Moderator entdeckt wurde er aber schon kurze Zeit später nach einem Casting. Seit 1995 ist Kai Pflaume eine feste Größe in der deutschen Fernsehlandschaft. So moderierte er neben seiner wohl erfolgreichsten Sendung "Nur die Liebe zählt" zahlreiche weitere Fernsehshows wie zum Beispiel "Die Glücksspirale", "Rache ist süß" oder "Die Comedy Falle". Seit 2011 ist er bei "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" zu sehen.

Wiederholung: So sehen Sie "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell"

Sie hatten zum Ausstrahlungstermin der neusten Ausgabe von "Klein gegen Groß - Das unglaubliche Duell" am 12. März 2022 um 20.15 Uhr bereits andere Pläne und konnten die Sendung deswegen nicht live im TV oder Stream mitverfolgen? Kein Problem! In der Mediathek der ARD können Sie die Show jeder Zeit kostenlos als Wiederholung ansehen. (AZ)