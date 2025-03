Kleinflugzeug stürzt bei Weilheim an der Teck ab – Ursache unklar

In der Nähe von Weilheim an der Teck im baden-württembergischen Landkreis Esslingen ist am Samstagvormittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Etwa gegen 10.45 Uhr sei das Ultraleichtflugzeug über unwegsamem Gelände niedergegangen, erklärte ein Polizeisprecher. Zur Unglücksursache und der möglichen Opferzahl war zunächst nichts bekannt.

Ultraleichtflugzeug stürzt im Kreis Esslingen ab: keine Informationen über mögliche Opfer

Die Gegend, in der das Flugzeug abgestürzt ist, sei schwer zugänglich, so die Polizei. Wie viele Personen an Bord der Maschine waren und ob es Verletzte oder Tote gibt, ist bislang unklar. Auch über den Grund des Absturzes ist noch nichts bekannt.

Die Polizei machte zunächst auch keine Angaben darüber, von welchem Flugplatz das Ultraleichtflugzeug gestartet war, welches Ziel es ansteuerte, oder wann es geborgen werden soll. (mit dpa)