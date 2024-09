Sänger Kamrad liebt das Kleinstadtleben

Der Songwriter Kamrad (27), der in der neuen Staffel der Castingshow «The Voice of Germany» erstmals als Coach dabei ist, lebt nach wie vor in seiner kleinen Heimatstadt Velbert bei Wuppertal - und genießt die Ruhe in dem 85 000-Einwohner-Ort. «Natürlich ist es mein Traum gewesen, Künstler zu sein, auf der Bühne zu stehen und an solchen Fernsehshows teilzunehmen», sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur. «Aber für meinen Kopf ist es wichtig, diesen Ausgleich zu haben.»

Er sei ein Familienmensch und rede gern mit Freunden über Themen außerhalb der Musik. «Ich glaube, die Kleinstadt ohne das Musikerleben wäre mir zu langweilig und zu ruhig. Und dieses Vollgas-Leben ohne Rückzugsort wäre mir zu viel. Beides zusammen ist für mich die perfekte Kombination.»

Der 27-Jährige feierte mit seinen Singles «Feel Alive» und «I Believe» in den vergangenen Jahren auch in anderen europäischen Ländern Erfolge. Ab diesem Donnerstag ist er neben Mark Forster, Yvonne Catterfeld und Samu Haber bei «The Voice» zu sehen. Die Musikshow wird donnerstags (ProSieben) und freitags (Sat.1) um 20.15 Uhr ausgestrahlt.