"KLEO" auf Netflix: Start, Besetzung und Handlung

"KLEO" läuft auf Netflix. Hier erfahren Sie alles Wichtige über den Start-Termin, die Handlung, die Besetzung und Folgen.

Mit "KLEO" startete eine weitere Serie beim Streaming-Dienst Netflix. Die Hauptrolle der Thriller-Serie übernimmt dabei ein bekanntes Gesicht aus der deutschen Filmlandschaft.

Wann ging die Serie bei Netflix an den Start? Worum dreht sich die Handlung? Welche Schauspieler bilden die Besetzung? Hier erfahren Sie alles, was Sie zu der Thriller-Reihe wissen möchten. Zudem finden Sie am Ende des Artikels einen Trailer, um sich vorab einen Eindruck verschaffen zu können.

Start-Termin: Seit wann ist "KLEO" auf Netflix im Stream zu sehen?

Seit dem 19. August 2022 läuft "KLEO" bei Netflix.

Video: dpa

Handlung: Darum geht es in "KLEO"

Die Handlung der neuen Netflix-Serie "KLEO" spielt in den späten 80er Jahren. 1987 arbeitet die junge Kleo als Top-Spionin für die DDR, wo sie im Auftrag eines Geheimkommandos der Stasi einen westdeutschen Geschäftsmann zur Strecke bringt. Nur wenige Zeit später wird Kleo jedoch selbst von ihren Auftraggebern verraten und aufgrund dubioser Gründe inhaftiert. Selbst ihr eigener Großvater wendet sich von ihr ab und verleumdet die junge Agentin.

Als nur zwei Jahre später die Mauer fällt, wird Kleo aus der Haft entlassen. Sie versucht herauszufinden, was es mit der Intrige gegen sie aufsich hat und muss schnell feststellen, dass die Verschwörung viel größere Ausmaße hat, als sie zuvor angenommen hatte.

Nach dieser Erkenntnis entscheidet sich Kleo sich auf einen Rachefeldzug zu begeben, der sie durch Berlin, Mallorca und Chile führt. Dabei ist sie jedoch nicht allein: Sven, ein Polizist des ehemaligen Westberlins, ist ihr bei ihrer Reise stets auf den Fersen und hofft dabei auf den größten Fall seines Lebens.

Das sind die Folgen von "KLEO"

Das sind die Titel der einzelnen Folgen:

Folge 1: Big Eden

Folge 2: Das Wiedersehen

Folge 3: Schnee in Sóller

Folge 4: Der Minister

Folge 5: Uwe

Folge 6: Objekt Else

Folge 7: Schnepfe und Miesmuschel

Folge 8: Die lila Hexe

Besetzung: Diese Schauspieler bilden den Cast von "KLEO"

Die Hauptrolle in "KLEO" übernimmt die deutsche Schauspielerin Jella Haase. Der 29-jährigen Schauspielerin gelang der Durchbruch als Schülerin Chantal in der Komödien-Reihe "Fack ju Göhte". In ihrer neuen Serie zeigt die Schauspielerin jedoch ihre ernste Seite.

Diese Darsteller sind neben Jella Haase im Cast von "KLEO" dabei:

Dimitrij Schaad

Julius Feldmeier

Vladimir Burlakov

Vincent Redetzki

Marta Sroka

Yun Huang

Alessija Lause

Thandi Sebe

Jürgen Heinrich

Steffi Kühnert

Rodrigo Rojo

Trailer: Das erwartet Sie bei "KLEO"

Damit Sie sich von der Thriller-Serie "KLEO" einen Eindruck verschaffen können, finden Sie hier einen Trailer, der von Netflix veröffentlicht wurde.

(AZ)