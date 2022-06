Klimaaktivisten blockieren Berufsverkehr in Regensburg und Passau

In Regensburg und Passau legen einige Klimaaktivisten den Berufsverkehr lahm. Es handelt sich um Mitglieder von "Letzte Generation".

In Bayern kommt es am Dienstag an einigen Orten zu Blockaden des Berufsverkehrs. Der Grund: Klimaaktivsten blockieren einige Straßen, in dem sie sich auf die Fahrbahn klebten. Vor allem in Regensburg und Passau muss im Berufsverkehr mit Verzögerungen gerechnet werden.

Klimaaktivisten blockieren Straßen in Regensburg

In Regensburg haben sich die Aktivisten auf Fahrbahnen auf de Frankenstraße Höhe Steinweg gesetzt. Es handelt sich laut Angaben der Polizei um rund 15 Personen. Der Verkehr staut sich vor allem rund um die A93-Auffahrt am Pfaffensteiner Tunnel. Die Frankenstraße ist am Morgen des Dienstags auf der Höhe Steinweg in beide Richtungen gesperrt. Die Polizei bittet daher darum, diesen Bereich großräumig zu umfahren.

Vor allem für Pendler stellt die Frankenstraße eine wichtige Verbindung dar. Sie verläuft nördlich der Donau und verbindet die Auffahrt zur A93 am Pfaffensteiner Tunnel mit dem östlichen Stadtgebiet.

Video: dpa

Klima-Proteste in Passau

Auch in Passau blockieren Klimaaktivsten den morgendlichen Berufsverkehr. Sie legen den Verkehr vor allem in Richtung der B12 lahm, sitzen auf der Angerstraße nahe der Hängebrücke.

Bei den Aktivisten in Passau und Regensburg handelt es sich um Mitglieder der Vereinigung "Letzte Generation". Die Haupt-Forderungen der Aktivisten ist der Stopp des Ausbaus von fossiler Infrastruktur von Kohle, Öl und Gas. Proteste von "Letzte Generation" finden regelmäßig in ganz Deutschland statt.