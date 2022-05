Sandstürme im Nahen Osten machen den Tag zur roten Nacht

Der Nahe Osten erlebt derzeit ungewöhnlich viele Sandstürme. Nach Ansicht von Wissenschaftlern wird sich diese Entwicklung eher noch fortsetzen.

Eine riesige grau-orange Wand rollt auf Kuwait-Stadt zu. Innerhalb kurzer Zeit verschwinden Hochhäuser, Straßen und Autos hinter einem Schleier, die Sonne verdunkelt sich, der Himmel färbt sich rot. Das zeigen Videos aus der Metropole am Persischen Golf in den vergangenen Tagen.

Der Nahe Osten wird derzeit von ungewöhnlich vielen Sandstürmen heimgesucht – allein der Irak verzeichnet derzeit fast einen Sturm pro Woche statt zwei Stürme im ganzen Jahr. Zehntausende Menschen mussten mit Atembeschwerden ins Krankenhaus, Flughäfen mussten schließen. Wissenschaftler machen unter anderem den Klimawandel für diese Entwicklung verantwortlich.

Stürme werden bis zu 100 Stundenkilometer schnell

Im Frühjahr und Sommer sind Sandstürme in den Wüstenstaaten des Nahen Ostens an sich nicht ungewöhnlich. Doch so häufig wie in diesem Jahr treten sie normalerweise nicht auf. Betroffen ist ein riesiges Gebiet von Erbil im Norden des Irak bis zur saudischen Hauptstadt Riad rund 1300 Kilometer weiter südlich. Die Stürme erreichen Geschwindigkeiten von 100 Stundenkilometern und verbreiten feine Staubpartikel, die Flugzeugmotoren außer Gefecht setzen und besonders für Alte und Kranke lebensgefährlich werden können. Im ost-syrischen Deir al-Sor an der Grenze zum Irak forderten die Gesundheitsbehörden zusätzliche Sauerstoffflaschen zur Beatmung von Patienten an, nachdem bei einem Sturm drei Menschen erstickt waren. Im Irak gab es bisher mindestens ein Todesopfer.

Sandstürme verursachen wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe

Häufig ziehen die Stürme innerhalb einer halben Stunde weiter, doch sie können wirtschaftliche Schäden in Milliardenhöhe anrichten und das öffentliche Leben zum Stillstand bringen. In der iranischen Hauptstadt Teheran mussten innerhalb der vergangenen Wochen zweimal die Schulen geschlossen werden, in Dubai verschwand das höchste Gebäude der Welt, der 830 Meter hohe Burj Khalifa, hinter einem Vorhang aus Sand.

Im Irak schickte Ministerpräsident Mustafa al-Kadhimi alle Staatsbedienstete außer den Mitarbeitern des Gesundheitssystems und der Sicherheitskräfte nach Hause, weil ein neuer Sandsturm über das Land hinwegfegte. Der Nahe Osten zählt zu den Weltgegenden, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Wassermangel und steigende Temperaturen könnten Teile der Region in den kommenden Jahrzehnten unbewohnbar machen. Schon jetzt melden einige Länder Höchsttemperaturen von mehr als 50 Grad.

Ein besonders großer Sandsturm, der im Jahr 2015 ein Gebiet vom Irak bis Zypern heimsuchte, galt damals noch als Jahrhundertereignis. Doch inzwischen stellt sich die Frage, ob solch ein Ereignis wirklich die Ausnahme bleiben wird. Im Irak zogen seit März fast ein Dutzend Stürme über das Land hinweg. Jaafar Jotheri von der irakischen Al-Kadisija-Universität sagte der New York Times, noch vor 20 Jahren habe es im Irak zwei Sandstürme pro Jahr gegeben – in diesem Jahr rechnet er mit 20.

Das Problem mit den Sandstürmen könnte sich noch verschlimmern

Irakische Meteorologen registrieren laut Angaben des Umweltministeriums derzeit rund 270 „Staubtage“ im Jahr, an denen aufgewirbelter Staub die Luftqualität verschlechtert. Bis zum Jahr 2050 könnten es mehr als 300 sein. Steigende Temperaturen und weniger Niederschlag durch den Klimawandel führen zu verstärkter Wüstenbildung. Und die grassierende Landflucht von Bauern verstärkt die Bodenerosion, weil sie trockene Brachen zurücklässt.