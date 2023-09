Klimastreik 2023: Die wichtigsten Informationen zu den Demos

Am 15. September findet der nächste globale Klimastreik statt. In welchen bayerischen Städten es Demonstrationen gibt und was Fridays for Future fordert.

"Die Klimakrise ist real", schreibt Fridays for Future auf seiner Webseite. Doch anstatt die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, gingen Politik und Wirtschaft in den Verdrängungsmodus und würden skrupelloses Greenwashing betreiben. "Nie zuvor war es wichtiger als in diesem Jahr, dass Menschen weltweit für Klimaschutz aufstehen und zeigen, dass ehrliches, schnelles Handeln dringend notwendig ist." Deshalb rief Fridays for Future am 15. September den nächsten globalen Klimastreik aus.

Die Organisatoren wollen gegen diejenigen mobilisieren, "die die Klimakrise erst verursacht haben: die fossile Industrie, Kohle, Öl und Gaskonzerne – und eine Politik, die fossile Profite über Menschenleben stellt". Es sei unsere Verantwortung, das Zeitalter von Kohle, Öl und Gas zu beenden und Klimagerechtigkeit zur Realität zu machen.

Klimastreik 2023: Was fordert Fridays for Future?

Fridays for Future fordert ein Klimageld, eine Verschärfung des Klimaschutzgesetzes, höhere Investitionen in den ÖPNV und ein Ende fossiler Subventionen. Das sei das Notwendigste und Mindeste, was erfüllt werden müsse, wenn sich die Bundesregierung an ihre eigenen Ziele und unterschriebenen Abkommen halten wolle.

"Wir fordern vom Kanzler einen Doppelwumms für Klima und Gerechtigkeit mit zwei Kernelementen: ein verschärftes Klimaschutzgesetz und die unverzügliche Einführung des Klimagelds. Dafür gehen wir beim globalen Klimastreik am 15. September im ganzen Land auf die Straße", so Pit Terjung von Fridays for Future bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Bundesregierung müsse daher die administrativen Voraussetzungen für ein Klimageld dringend beschleunigen und die Finanzierung aus den Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung sicherstellen.

In welchen bayerischen Städten findet Klimastreik am 15.9. statt?

Fridays for Future listet auf seiner Webseite alle Städte auf, die vom Klimastreik 2023 betroffen sind. In diesen bayerischen Städten sind Demonstrationen geplant:

Altötting

Amberg

Ansbach

Aschaffenburg

Augsburg

Bamberg

Bayreuth

Coburg

Eichstätt

Erlangen

Forchheim

Freising

Fürth

Herzogenaurach

Hof

Ingolstadt

Kempten

Landsberg am Lech

Landshut

Lindau

Memmingen

Miesbach

Mühldorf am Inn

München

Murnau

Neu-Ulm

Neumarkt

Nürnberg

Passau

Regensburg

Sonthofen

Starnberg

Traunstein

Weilheim

Würzburg

Wann war der letzte Klimastreik?

Der bislang letzte Klimastreik fand am 3. März dieses Jahres statt. 180 Demonstrationen waren deutschlandweit angemeldet. Die Veranstalter sprachen von mehr als 220.000 Teilnehmern. Allein in München nahmen mindestens 25.000 Menschen teil. Es war das erste Mal, dass der Klimastreik gemeinsam mit einem Warnstreik der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stattfand.