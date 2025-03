Knicks-Chaos bei Prinzessin Kate und Prinzessin Anne? Wer sich vor wem verbeugen muss

Wer knickst vor wem? Diese Frage sorgt immer wieder für Diskussionen unter Royal-Fans. Beim jüngsten Commonwealth Day 2025 überraschten Prinzessin Kate und Prinzessin Anne, indem sie sich statt eines Knickses mit einer herzlichen Umarmung begrüßten. Ein offener Protokollbruch. Doch wer muss sich im britischen Königshaus eigentlich vor wem verbeugen? Und warum müssen Herzogin Meghan oder Prinzessin Beatrice manchmal einen Knicks machen – aber nur unter bestimmten Bedingungen? Wir klären auf, wie Knicks und Verbeugung der Royals wirklich funktionieren.

König Charles III. – hier müssen alle knicksen

Egal, ob auf Bildern oder bei Videoaufnahmen: Wenn jemand in den vergangenen Jahren bei offiziellen Anlässen vor die britische Königin Elizabeth II. trat, wurde sich verbeugt oder – im Fall der Frauen – geknickst. Aufnahmen, die sich in das Gedächtnis von Royal-Fans eingebrannt haben und als Selbstverständlichkeit erscheinen. Dass sich vor dem britischen Monarchen verneigt wird, hängt damit zusammen, dass der König oder die Königin in britischer Rangordnung an oberster Stelle steht. Nach dem Tod der Queen im Jahr 2022 ging dieses „Anrecht“ automatisch auf ihren Sohn, Charles III. über.

Daher müssen alle Familienmitglieder bei der ersten Begrüßung des Tages vor ihm knicksen oder den Kopf neigen, erklärt das People Magazine in einem Beitrag. Das gilt auch für seine eigene Familie: Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan zeigen dem König so ihren Respekt. Kate demonstrierte dies eindrucksvoll beim Commonwealth Day, als sie sich in einem tiefen Knicks vor Charles verbeugte.

Königin Camilla nimmt inzwischen ebenfalls eine Sonderstellung ein. Seit ihrer Krönung müssen selbst hochrangige Royals, darunter Prinzessin Anne und Prinzessin Eugenie, vor ihr knicksen.

Prinz William und Prinzessin Kate – Wer knickst vor dem zukünftigen Königspaar?

Als Thronfolger und zukünftige Königin nehmen Prinz William und Prinzessin Kate eine besondere Rolle ein. Sogenannte „Blutsprinzen und -prinzessinnen“ – also Kinder von Monarchen oder Prinzen, wie Prinzessin Anne, Beatrice und Eugenie, müssen nicht zwingend vor ihnen knicksen – es sei denn, sie befinden sich mit Kate oder William in einem offiziellen Kontext, erklärt die britische Zeitung Express.

Interessant: Kate und Meghan haben eine wechselnde Rangordnung. Wenn ihre Ehemänner William oder Harry anwesend sind, stehen sie über den „Blutsprinzen- und prinzessinnen“. Sind sie allein, müssen sie dagegen vor Anne, Beatrice und Eugenie einen Knicks machen. Dies hängt damit zusammen, dass Kate und auch Meghan vor ihrer Heirat mit William und Harry „bürgerlich“ waren und ihren Status als Prinzessinnen nur durch die Hochzeit erlangt haben.

Prinz Harry und Herzogin Meghan: Wer muss sich verbeugen?

Auch wenn Prinz Harry und Meghan keine „arbeitenden Royals“ mehr sind, bleiben sie offiziell Königliche Hoheiten (HRH) – auch wenn sie diesen Titel nicht mehr aktiv nutzen. Trotzdem sind sie dem Protokoll unterworfen: Prinz Harry muss sich also vor König Charles verbeugen, genau wie sein Bruder William, erklärt das People Magazine in einem Artikel. Herzogin Meghan muss theoretisch auch vor Königin Camilla knicksen.

Ein Detail sorgt immer wieder für Verwirrung: Müssen Sophie, Herzogin von Edinburgh, oder Meghan noch vor anderen Royals knicksen? Laut Experten hängt das vom Protokoll ab – aber auch von persönlichen Beziehungen, erklärt der Express.

Was gilt für Bürgerliche? Müssen sie vor Royals knicksen oder sich verbeugen?

Die britische Monarchie legt offiziell keinen Wert darauf, dass Bürgerinnen und Bürger bei einem Treffen mit einem Royal knicksen oder sich verbeugen. Laut der offiziellen Website des Palasts gibt es „keine obligatorischen Verhaltensregeln“ für Begegnungen mit der Königsfamilie. Wer sich jedoch an die traditionellen Formen der Begrüßung halten möchte, kann dies tun:

Männer führen eine leichte Kopfverbeugung aus.

Frauen können einen kleinen Knicks machen.

Alternativ ist ein einfacher Handschlag vollkommen angemessen.

Interessanterweise entscheiden sich manche Prominente und Politiker bewusst gegen Knicks oder Verbeugungen – Michelle Obama etwa sorgte 2009 für Aufsehen, als sie Königin Elizabeth II. einfach umarmte. Auch US-Präsidenten verzichten traditionell auf eine Verbeugung, da es in den USA keine Monarchie gibt und das diplomatische Protokoll dies nicht vorsieht.

Wer jedoch als Bürgerlicher in den Adelsstand einheiratet – wie es bei Prinzessin Kate oder Herzogin Meghan der Fall war –, muss sich an die internen Regeln der Royals halten. Das bedeutet: Knicks und Verbeugungen sind für sie nun Teil des höfischen Lebens.

