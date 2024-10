Knoblauch gegen Bluthochdruck: Senkt Knoblauch den Blutdruck?

Knoblauch wird schon seit Jahrhunderten heilende Wirkung zugeschrieben – und zwar in den verschiedensten Extremen. Viele der Mythen wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte widerlegt oder konnten zumindest nicht bestätigt werden. So war es auch mit der Vermutung einer cholesterinsenkenden Wirkung, welche eine Studie des Archives of Internal Medicine nicht bestätigen konnte. Doch wie ist es mit der Annahme, dass Knoblauch eine blutdrucksenkende Wirkung hat?

Senkt Knoblauch den Blutdruck?

Im Jahr 2010 legte eine australische Studie (Maturitas) nahe, dass an dem Mythos rund um Knoblauch und Blutdruck tatsächlich etwas dran ist. Die Studienautoren kamen zu dem Schluss, dass der Konsum einer reifen Knoblauchzehe den Blutdruck natürlich senken kann. Das gelte auch für Patienten von Bluthochdruck, die mit Medikamenten keinen guten Effekt bei der Blutdruckkontrolle erreichen.

In der Folge wurde die blutdrucksenkende Wirkung von Blutdruck von mehreren Experten bestätigt. Der Konsens in der aktuellen Forschung lautet also: Ja, Knoblauch gegen Bluthochdruck, das kann funktionieren. Die promovierte Ernährungswissenschaftlerin Ulla Bachfischer erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, warum das so ist.

Wer lange zu fettig isst, bei dem können sich die Blutgefäße verstopfen, da die tierischen Fette Ablagerungen bilden. Wenn es zu Engstellen kommt und das Blut durch diese durchgedrückt werden muss, dann kann es ebenfalls zu Bluthochdruck kommen. Der Knoblauch hat die Wirkung, dass er vor derartigen Ablagerungen schützen kann. Ulla Bachfischer, Diplom-Ernährungswissenschaftlerin

Demnach verhindert der Knoblauch die Bildung von Engstellen und hilft auch dann nach, wenn Verengungen bei den Blutgefäßen bereits entstanden sind. Hauptverantwortlich dafür ist das Allicin. Es wirkt blutverdünnend und blutdrucksenkend. Der regelmäßige Verzehr von Knoblauch kann nicht nur altersbedingten Gefäßveränderungen vorbeugen und unsere Blutgefäße schützen, sondern unterstützt auch unser Immunsystem.

Knoblauch gegen Bluthochdruck: Senkt Knoblauch den Blutdruck sofort?

Bluthochdruck kann gefährlich werden und tödlich enden. Patienten möchten daher schnell handeln und den Blutdruck senken. Durch Knoblauch kann das gelingen - auch kurzfristig. Durch die Einnahme von Knoblauch kann der Blutdruck bis zu 9 mmHG beim systolischen Wert und 6 mmHG beim diastolischen Wert gesenkt werden. Das berichtet PraktischArzt und beruft sich auf unterschiedliche Studien.

Sofort senkt Knoblauch den Blutdruck nicht, allerdings kann schon nach einigen Minuten ein Effekt eintreten. Von langer Dauer ist dieser allerdings nicht. „Knoblauch allein löst das Problem des Bluthochdrucks nicht“, stellt Bachfischer klar. Knoblauch muss folglich dauerhaft in eine Ernährung bei hohem Blutdruck integriert werden, um seine Wirkung zu entfalten.

Ist zu viel Knoblauch schlecht für den Blutdruck?

Dieser Frage ging im Jahr 2013 eine saudi-arabische Studie nach. Die Studienautoren fanden heraus, dass die blutdrucksenkende Wirkung von Knoblauch mit der Menge der Zunahme zunimmt. Vereinfacht: Je mehr Knoblauch konsumiert wird, desto stärker sinken die Blutdruckwerte. Wer an Bluthochdruck leidet, muss sich grundsätzlich keine Sorgen machen, dass er zu viel Knoblauch zu sich nimmt.

Trotzdem sollte man es mit dem Knoblauch nicht übertreiben. Übermäßiger Verzehr kann zu Sodbrennen und Übelkeit sorgen. Und der Geruch erfreut sich bekanntermaßen auch keiner sonderlich großen Beliebtheit. Die AOK spricht in ihrem Gesundheitsmagazin die Empfehlung aus, am Tag nicht mehr als fünf Gramm Knoblauch zu sich zu nehmen.

Übrigens: Ein normaler Blutdruck wird von Knoblauch nicht beeinträchtigt. Man muss sich also keine Sorgen machen, dass der Blutdruck unter den Bereich rund um den Normalwert sinkt, wenn man gern Knoblauch isst.

Schwarzer Knoblauch und Blutdruck - ebenfalls ein Effekt?

Knoblauch bei Bluthochdruck, das funktioniert. Doch wie ist es bei schwarzem Knoblauch? In der Zeitschrift Nutrients wurde eine Studie veröffentlicht, in deren Zuge Teilnehmerinnen und Teilnehmer sechs Wochen lang an jedem Tag 250 Milligramm fermentierten schwarzen Knoblauch zu sich nahmen. Das Ergebnis war eine bemerkenswerte Senkung des diastolischen Blutdrucks, die bei Männern stärker ausfiel als bei Frauen. Das legt nahe, dass sowohl schwarzer als auch weißer Knoblauch den Blutdruck senken kann.