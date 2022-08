Weltkriegsbombe

vor 32 Min.

Fliegerbombe in Köln gefunden – erfolgreiche Entschärfung

In Köln wurde eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung in Köln-Buchheim war am Dienstag erfolgreich, das Gebiet war evakuiert worden.

Von Lukas von Hoyer