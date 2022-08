Weltkriegsbombe

vor 36 Min.

Fliegerbombe in Köln gefunden – Evakuierung und Entschärfung noch am Dienstag

In Köln wurde eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg entdeckt. Die Entschärfung in Köln-Buchheim soll noch am Dienstag erfolgen. Dafür muss das Gefahrengebiet evakuiert werden.

Von Lukas von Hoyer