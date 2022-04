Fliegerbombe in Köln-Deutz entdeckt - Entschärfung noch heute

In Köln-Deutz wurde eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Blindgänger soll noch heute entschärft werden, das betrifft rund 300 Personen.

Um 11.50 Uhr löste die Warn-App Nina einen Alarm aus: In Köln-Deutz wurde ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Fund wurde am Mittwochmorgen bei Sondierungsarbeiten in der Nähe einer Gleisanlage auf dem Walter-Kasper-Weg gemacht.

Fliegerbombe in Köln-Deutz soll noch heute entschärft werden

Die Entschärfung der Bombe soll noch am heutigen Mittwoch stattfinden. Dazu ist von der Stadt Köln ein Evakuierungsradius von 300 Metern um den Fundort bestimmt worden.Von der Evakuierung werden daher rund 300 Personen betroffen sein. Um welche Uhrzeit die Entschärfung stattfinden soll, steht noch nicht fest.

Im Umkreis ist es der zweite Bombenfund in zwei Tagen. Erst gestern wurde in Meschenich ein Blindgänger entdeckt, der am Abend entschärft wurde. Es handelte sich um einen Fund in einem unbewohnten Gebiet, weswegen keine Evakuierung notwendig war.

