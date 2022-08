Köln: Entwarnung nach Rauchausbreitung bei Shell

Im Süden Kölns hat es in der Nacht einen größeren Stromausfall gegeben. Eine dadurch entstandene Flamme bei Royal Dutch Shell sorgt für starke Rauchausbreitung.

In der Nacht auf Mittwoch ist es im Süden von Köln zu einem flächendeckenden Stromausfall gekommen. Um 02:45 Uhr habe es einen Spannungseinbruch aufgrund einer Störung in einem vorgelagerten Netz gegeben, sagte ein Sprecher des zuständigen Anbieters. Dadurch war für kurze Zeit das gesamte Gebiet lahmgelegt. Wie viele Haushalte genau davon betroffen waren, konnte der Sprecher nicht sagen.

Bei der Rheinland-Raffinierie des Ölkonzerns Royal Dutch Shell hat der Stromausfall und der daraus resultierende Ausfall der Anlagen zu der Entstehung einer Flamme geführt. Diese ist bei dem Werk in Köln-Godorf gut zu sehen. Es kommt zu einer starken Rauchausbreitung. Es ist noch unklar, wann die Flamme erstickt werden kann. Das Unternehmen hat bereits angekündigt, dass es auch in den kommenden Tagen, wenn die Anlagen wieder in Betrieb genommen werden, zu Fackeltätigkeiten kommen kann.

2014 hatte es schon einmal in der Shell-Raffinerie in Köln-Godorf gebrannt. Foto: Oliver Berg, dpa (Archivbild)

Feuerwehr gibt Entwarnung wegen Rauchausbreitung in Köln

Die Kölner Feuerwehr hat mittlerweile eine Entwarnung ausgegeben. Alle Messungen hinsichtlich möglicher Schadstoffe oder Rußpartikel in der Luft seien negativ gewesen. Es könne dennoch "im gesamten Stadtgebiet durch Verbrennungsrauch zu Geruchsbelästigungen und Rußablagerungen kommen“, teilte die Feuerwehr mit.

