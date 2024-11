König Charles auf dem Thron: Holt er jetzt den "Klo des Jahres"-Award?

Die Royals stehen mal wieder im Licht der Öffentlichkeit. Zuletzt stand der Palast nach einer Recherche britischer Medien in der Kritik, weil herauskam, wie die Royals mitunter ihr Geld verdienen. Viele Augen sind derzeit zudem auf Prinz Harry und Meghan gerichtet. Denn der amerikanische Auswanderer-Traum der Sussexes könnte mit der Wiederwahl von Donald Trump schon bald ausgeträumt sein.

Für positive Resonanz könnte dagegen eine Nominierung für den „Klo des Jahres“-Award sorgen. Was es mit dem Preis auf sich hat und was die Royals und König Charles III. damit zu tun haben, lesen Sie hier.

Royals: „Klo des Jahres“-Award könnte an königlichen Landsitz Sandringham gehen

Wie die britische Zeitung The Sun schreibt, wurde der königliche Landsitz Sandringham für den „Loo of the Year-Award“ nominiert, was sich auf Deutsch etwa mit „Klo des Jahres“-Award übersetzen lässt. Demnach wurden die „noblen öffentlichen Toiletten seiner Majestät“ auf dem Landsitz Sandringham von den Inspektoren mit der Platinstufe bewertet. Also ein „Royals Flush“ für das Königshaus, wie die britische Presse bereits feixt?

Nein, eingesackt haben die Royals den Klo-Award für die schickesten und saubersten öffentlichen Toiletten im Land noch nicht. Der vergebene Platinstatus bedeutet zunächst nur, dass sie mit ihrem Anwesen Sandringham und den Toiletten des dazugehörigen Besucherzentrums am nationalen Wettbewerb im Januar teilnehmen können. Laut der Meinung einiger Besucher dürfte der Sieger allerdings schon feststehen.

Royal-Besucher schwärmen: „Meine Tochter [...] fühlt sich wie eine Adelige, wenn sie diese Toiletten benutzt“

„Meine Tochter sagt, sie fühlt sich wie eine Adelige, wenn sie diese Toiletten benutzt, weil sie so nobel sind“, zitiert The Sun eine Besucherin. Eine weitere gibt das Boulevard-Blatt mit folgenden Worten wieder: „Umwerfend - die einzigen Annehmlichkeiten, die ich je fotografiert habe! Einfach wunderschön.“

Dass Touristen und Besucher des 20.000 Hektar großen Landguts in der Grafschaft Norfolk am englischen Ostufer geradezu ein Loblied auf die Toiletten im Besucherzentrum singen, hat sich anscheinend auch bei den Ausrichtern des „Loo of the year“-Awards herumgesprochen.

Alle für den Wettbewerb nominierten Einrichtungen werden auf einer Skala von Bronze bis Diamant eingestuft, wobei Kriterien wie Sauberkeit, Ausstattung, Beschilderung, Zugänglichkeit und Kundenbetreuung ins Gewicht fallen, wie auf der Seite der Veranstalter zu lesen ist. Die Platin-Auszeichnung beschert den Royals nun die Teilnahme am finalen Wettbewerb.

