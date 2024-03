So viele Briefe bekommt König Charles III. nach Krebs-Diagnose - Diese XXL-Karte bringt ihn zum Lachen

Nach seiner Krebs-Diagnose hat der britische König, Charles III., 7000 Briefe und Karten bekommen. Der Buckingham-Palast gab nun Einblicke in die Post.

Die Krebs-Erkrankung von Charles III. hat viele Fans der Royals erschüttert. Bei einer Audienz mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak verriet der König vor Kurzem, dass er gerührt von der großen Anteilnahme sei. Sunak versicherte ihm, dass das Land hinter ihm stehe.

Von der großen Anteilnahme zeugt die Post, die bei König Charles III. eingeht: 7000 Karten und Briefe sollen es bisher sein. Der Buckingham-Palast hat nun einige Einblicke veröffentlicht.

Royals: Viel Post nach Krebs-Diagnose für Charles III.

Seine Mitarbeiter legen eine Auswahl der vielen Karten und Briefe zu den wichtigen Dokumenten in die rote Regierungsbox von Charles III. Er zeige sich zwar nicht in der Öffentlichkeit, arbeite aber weiterhin an seinem Schreibtisch. Der Buckingham-Palast teilte ein Video dazu, wie sich der König über die Post freut.

Laut Video hätten viele Menschen ihre eigenen Erfahrungen mit dem Kampf gegen den Krebs geschildert. Andere schickten ihm einfach Genesungswünsche. Auch selbst gemalte Karten von Kindern gehören zu der Post.

Das steht in den Karten und Briefen an König Charles III.

In dem Video werden auch einige Textstellen gezeigt. Eine Person schreibt zum Beispiel: "Ich möchte Ihnen sagen, dass ich an Sie denke, während Sie mit Ihrer eigenen Diagnose und Behandlung konfrontiert werden. Ich sende Ihnen Gebete, die besten Wünsche und wünsche Ihnen eine schnelle Genesung."

In einem anderen Brief heißt es: "Kinn hoch, Brust raus, positiv bleiben und lassen Sie sich nicht unterkriegen. Vertrauen Sie mir: Es funktioniert. Das Wichtigste ist aber die Familie."

Jemand anderes schreibt Charles III.: "Es tut mir leid zu hören, dass Sie sich aktuell nicht gut fühlen. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Genesung. Werden Sie schnell wieder gesund."

XXL-Karte bringt Charles III. nach Krebs-Diagnose zum Lachen

Auf einem veröffentlichten Bild ist zu sehen, wie eine XXL-Karte König Charles III. besonders zum Lachen bringt. Darauf ist ein gezeichneter Hund mit einer Sprechblase und diesem Spruch zu sehen: "Wenigstens müssen Sie keine Halskrause tragen."

Es wurde auch ein Statement von Charles III. zu der Anteilnahme veröffentlicht. Darin wird er so zitiert: "So liebe Gedanken sind der größte Trost und eine Ermutigung."

Übrigens: Auch Prinz Harry hat seinen kranken Vater besucht. Neben Charles leidet außerdem auch Prinzessin Kate unter gesundheitlichen Problemen. (sge)